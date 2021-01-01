पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

समस्या:दो विभाग की लड़ाई में 11 दिन से नहीं हो रही पानी की सप्लाई, लोग परेशान

कवास3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

कस्बे में पिछले 11 दिन से पानी सप्लाई बंद पड़ी है। वहीं दो विभाग के बीच की लड़ाई में ग्रामीण परेशान हो रहे है। बीएसएनएल विभाग ने इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए 15 दिन पहले ठेकेदार से केबल बिछाकर अपनी इंटरनेट सेवा शुरू कर दी। वहीं अंडरग्राउंड केबल बिछाते सीसी रोड के नीचे कस्बे में बीस साल पहले बिछी पानी सप्लाई लाइन को तोड़ दी।

जिसको लेकर जलदाय विभाग ने ठेकेदार व बाड़मेर बीएसएनएल टीडीएम को अवगत करवाने के 11 दिन बाद लाइन दुरुस्त नहीं की गई। जिससे लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। संतोषजनक जवाब नहीं देने पर जलदाय विभाग एईएन ने संबंधित फर्म के ठेकेदार व बीएसएनएल विभाग के खिलाफ नागाणा थाना में मामला दर्ज करवाने के लिए एफआईआर दी गई।

इस मामले को लेकर बाड़मेर टीडीएम योगेश भास्कर ने बताया कि संबंधित ठेकेदार ने बीएसएनएल का काम पूर्ण कर हैंडओवर कर दिया। विभाग द्वारा फर्म को भुगतना भी कर दिया। जलदाय विभाग ने मामला दर्ज कराया तो उसका जवाब हम अपने स्तर पर दे देंगे। वहीं ठेकेदार हरदयाल ने जलदाय विभाग को पिछले छह दिन से गुमराह करते हुए मौके पर आने का बोल रहा है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser