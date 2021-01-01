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अवैध शराब:19 लीटर अवैध हथकढ़ी शराब बरामद, दो पकड़े

मोहनगढ़2 घंटे पहले
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पुलिस थाना मोहनगढ़ द्वारा 19 लीटर अवैध हथकढ़ी शराब रखकर बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। जिले में अवैध शराब की बिक्री एवं तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत अलग अलग पुलिस टीम का गठन किया गया। इन लाेगाें ने 27 आरडी मण्डाऊ नहर पर आराेपी गोपालसिंह पुत्र किशनसिंह निवासी लाखा के पास से 9 लीटर अवैध हथकढ़ी शराब जब्त की।

इसके अलावा पीटीएम चौराहा के पास सरहद शेखासर पर आराेपी बिटटू उर्फ गुरूमीतसिंह रायसिंख निवासी वार्ड नंबर 42 सुरेशिया हनुमानगढ़ हाल निवासी माेहनगढ़ के कब्जा से 10 लीटर अवैध हथकढ़ी शराब बरामद की। पुलिस ने दाेनाें काे गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई नाचना सीओ हुकमाराम विश्नोई के सुपरविजन में अभियान के तहत थानाधिकारी अरुण कुमार पुलिस कर्मियाें के खिलाफ कार्रवाई की।

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