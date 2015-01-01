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फ्री सौर ऊर्जा लाइट:संस्कार केंद्र के विद्यार्थियों के घर बिजली नहीं ताे उनके यहां फ्री सौर ऊर्जा लाइट दी

मोहनगढ़2 घंटे पहले
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आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक मोहनगढ़ द्वारा संचालित बाबा रामदेव संस्कार केंद्र में सौर उर्जा लाइट का वितरण किया गया। संस्कार केंद्र में पढ़ने वाले जिन बालकों के घर में बिजली कनेक्शन नहीं है, उन बालकों के अभिभावकों को यह सुविधा उपलब्ध करवाई गई। सौर उर्जा लाइट वितरण कार्यक्रम में जिला प्रचारक गिरधारीलाल एवं जिला एकल विद्यालय एवं संस्कार केंद्र प्रमुख घेंवरसिंह राजगढ़ का सानिध्य प्राप्त हुआ। इस

अवसर पर दुर्गसिंह पोड़, छोटुसिंह बीदा, श्रवणराम, कानाराम जोशी के आतिथ्य में सौर लाइट का वितरण किया गया। कार्यक्रम में गोरधनसिंह भाटी, रिड़मलसिंह, धुड़ाराम भाट, मांगीलाल भाट तथा स्थानीय प्रबंध समिति सदस्य मांगीलाल सुथार, ताराचंद माली, गोविंद जोशी, मंजुला खत्री, कमला चौधरी व भाट बस्ती से लाभार्थी के रुप में उपस्थित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में स्थानीय प्रबंध समिति व्यवस्थापक शांतिलाल जैन ने सभी अतिथियों व लाभार्थियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन संस्कार केंद्र संचालक विशनाराम ने किया।

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