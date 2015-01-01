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विवाद:चौथ वसूली नहीं देने पर चालक सेे मारपीट,गाड़ी में की तोड़फोड़

मोकलसर4 घंटे पहले
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चौथ वसूली नहीं देने पर बोलेरो चालक के साथ मारपीट एवं गाड़ी में तोड़फोड़ करने का सिवाना थाने में मामला दर्ज हुआ है। थानाधिकारी प्रेमाराम के अनुसार फूलन निवासी रायचंद पुत्र चौथाराम बिश्नोई ने रिपोर्ट दर्ज कर बताया कि वह बुधवार रात को धीरा में रह रही उसकी बहिन को घरेलू सामान देकर वापस फूलन आ रहा था, इस दरम्यान रमणिया-पादरू रोड़ पर कॉफी कलर की कैंपर में आए मालमसिंह एवं राजू ने मेरी गाड़ी के आगे गाड़ी डालकर हफ्ता के रुपए मांगे नहीं देने पर उसके साथ मारपीट की।

वहीं बोलेरो गाड़ी के आगे कैम्पर से टक्कर मारकर गाड़ी तोड़ दी। धमकी देकर गए कि गुरुवार को हफ्ता के 25 हजार रुपए लेकर रमणिया बस स्टैंड पर नहीं आए तो देख लेना। रिपोर्ट में बताया कि उसने धीरा से अभयसिंह भायल, हरिसिंह एवं नारायणसिंह काठाड़ी को मौके पर बुलाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरु की।

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