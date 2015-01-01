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क्षतिग्रस्त:रेवाला के समीप क्षतिग्रस्त पुल दे रहा है हादसे को निमंत्रण

नाचना3 घंटे पहले
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कस्बे से पाक सीमा तक जाने वाली सड़क पर भारेवाला गांव के समीप पुल का एक तरफ की दीवार पूर्णतया क्षतिग्रस्त होने से पुल के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा है। बीते दिनों पुल का पिलर क्षतिग्रस्त हो गया है। जिसके कारण हर समय हादसे का भय लगा रहता है। नाचना से भारेवाला संपर्क सड़क पर पुल की मरम्मत के प्रति प्रशासन का उदासीन रवैये के कारण स्थानीय लोगों के साथ साथ बीएसएफ के जवानों को तकलीफ दे रहा है। समय रहते विभागीय अभियंता को पुल के समीप कटाव के प्रति सचेत किया गया था। जिस पर सार्थक पहल नहीं होने के कारण स्थिति भयावह बनी हुई है।

माइनर पर बने पुल वाहनों की आवाजाही लगी रहती है। वहीं इंदिरा गांधी नहर होने के कारण स्थानीय लोगों को भी कई बार इस पुल से गुजरना पड़ता है। गौरतलब है कि जनता व बीएसएफ के सैनिकों को इस पुल से होकर पाक सीमा तक जाना पड़ता है। वहीं एकमात्र सड़क मार्ग नाचना से भारेवाला को पाक सीमा को जोड़ता है। पाक सीमा को जोड़ने वाली सड़क में भारेवाला गांव के समीप पुल के क्षतिग्रस्त होने से इस रूट का आवागमन जोखिम से भरा हुआ है। ग्रामीणों ने मांग की है कि जल्द से जल्द इस क्षतिग्रस्त पुल को सुचारू कर आमजन व सेना के जवानों को राहत पहुंचाई जाए।

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