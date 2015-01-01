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मतदान:वोट की चोट से जैसलमेर में भी केंद्र की तरह परिवारवाद खत्म कर भाजपा चुनें : शेखावत

नाचना4 घंटे पहले
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  • भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने के लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत ने किया दौरा

जैसलमेर जिले की नवगठित पंचायत समिति नाचना के नाचना के मुख्य किल्ला चौक में आम सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय जल साधन मंत्री ने कांग्रेस पर बोला हमला। भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील को लेकर केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत जैसलमेर दौरे पर रहे। उन्होंने नाचना में अपने संबोधन में कहा कि जिस तरह से केंद्र में एक परिवार का राज चलता था आप जनता ने उस परिवार के राज को समाप्त करके मोदी का साथ दिया। उसी तरह जैसलमेर जिले में भी एक ही परिवार का एकछत्र राज है।

जिस तरह आपने जनता आपके मतों से चुनाव में फूल के चिन्ह पर आपने बटन दबाकर जिस तरह केंद्र में परिवार के राज को समाप्त किया। उसी तरह जैसलमेर जिले में एक क्षत्र परिवार का जो राज चलता आ रहा है उसे भी फूल के जिन पर बटन दबाकर आप उसे नष्ट करें। जिससे आम आदमी का विकास हो, आपके क्षेत्र का विकास हो, आप विकास की भागीदारी में शामिल हो, एक छत्र राज को समाप्त करें राजशाही समाप्त हो गई है। अब वंशवाद को भी समाप्त करें।

केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस सरकार पर जन विरोधी नीतियों का आरोप लगाकर जमकर निशाना साधा। शेखावत ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने किसानों का हित कभी नहीं चाहा, जिसके चलते केंद्र सरकार के कृषि कानून बिल को लेकर सत्र बुलाया जा रहा है। इतना ही नहीं कोरोना काल में भी किसानों बिजली के बिल बढ़ाए गए।

नोख | पंचायती राज चुनाव की सर गर्मियों के बीच शुक्रवार को केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्रसिंह शेखावत सुबह 10 बजे नोख क्षेत्र पहुंचे। उन्होंने नोख क्षेत्र में किले के सामने स्थित पंडाल में भाजपा कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों की बैठक आयोजित कर पंचायती राज चुनाव में भाजपा के समर्थन में प्रचार किया। उन्होंने जिला परिषद चुनाव में वार्ड संख्या 17 के उम्मीदवार उत्तम सिंह तंवर तथा पंचायत समिति सदस्य प्रत्याशी

महिपालसिंह भाटी के समर्थन में विशाल जन सभा को संबोधित किया। शेखावत ने सभी उपस्थित ग्रामीणों से अपील की कि इस बार भाजपा को पूर्ण बहुमत से विजय बनाकर गांव की सरकार चुननी है। वहीं शेखावत ने 155 आरडी पर भी जनसमूह को संबोधित किया। 155 आरडी पर ग्रामीणों ने केन्द्रीय मंत्री के समक्ष बिजली की समस्या की रखी। जिसका निवारण का आश्वासन देते हुए जनता के रू ब रू हुए।

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