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कोरोनाकाल:10 नए संक्रमित मिले अब 144 एक्टिव केस

बाड़मेर4 घंटे पहले
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कोरोना को लेकर पिछले कुछ दिनों से अच्छी खबर मिल रही है कि बाड़मेर में कोरोना के केस लगातार घट रहे हैं। ये ही वजह है कि गुरुवार को जिले में सिर्फ 10 रोगी मिले, जबकि 25 रोगी ठीक हो गए। ऐसे में अब जिले में 144 रोगी ही एक्टिव है। कोरोना का आंकड़ा बढ़ कर 5264 हो गया है।

अब तक जिले में 72 रोगियों की मौत हाे चुकी है। जिले में गुरुवार को 553 नए सैंपल लिए गए, जिसमें 10 रोगी ही मिले, जबकि 543 निगेटिव आए है। जिले में अब अलग-अलग कोविड सेंटरों में में सिर्फ 17 रोगी ही भर्ती है। गंभीर रोगियों की तादाद भी घटने से ऑक्सीजन की खपत कम हुई है।

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