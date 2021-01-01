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ट्रेनिंग:डिजिटल सार्थक केंद्र में 100 महिलाओं को देंगे प्रशिक्षण

साता2 घंटे पहले
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पंचायत समिति फागलिया के बावरवाला मे रविवार को प्रधान मुकेश कुमार के सानिध्य मे डिजिटल सार्थक केंद्र का शुभारंभ किया गया। एंपावरमेंट फाउंडेशन से बावरवाला समन्वय प्रभुराम ने बताया कि गांव की 100 महिला उद्यमियों को डिजिटल के माध्यम से ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं प्रधान मुकेश कोली ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम गांव की महिलाओं को एक डिजिटल प्लेटफार्म मिल रहा है और वो अपने काम डिजिटल के माध्यम से आगे बढ़ा पाएगी। इस अवसर पर बांकाराम, शंकरलाल, छगनलाल, केसाराम, सावलाराम, तेजाराम एवं गांव के कई लोग उपस्थित रहे।

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