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  • 119 Youth Got Employment From Agriculture, Farmers Are Given Right Use Of Chemical Fertilizers, Information, Income And Awareness Both Increased

प्रशिक्षण:119 युवाओं काे कृषि से मिला रोजगार, किसानों को रासायनिक उवर्रकाें के सही इस्तेमाल की देते हैं जानकारी, आय व जागरूकता दोनों बढ़ी

बाड़मेर2 घंटे पहले
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  • इससे प्रेरित होकर बाड़मेर, जैसलमेर व जालोर जिले के 270 युवाओं ने रासायनिक उर्वरकों व खादों के बारे में प्रशिक्षण लिया

जिले में वर्ष 1990 में 50 हैक्टेयर भूमि सिंचित क्षेत्र था जो अब बढ़कर 3 लाख 12 हजार हैक्टेयर तक पहुंच गया है। जैसे जैसे सिंचाई का दायरा बढ़ा तो किसानों को बिना जानकारी के अधिक उत्पादन के लिए रासायनिक खाद का बेहिसाब उपयोग किया गया। इससे एक बार तो उत्पादन बढ़ा, लेकिन जमीन की उर्वरकता में गिरावट आई और पर्यावरण प्रदूषण भी फैल रहा है।

इस समस्या को लेकर केंद्र सरकार ने फरवरी 2019 में गजट नोटिफिकेशन में कृषि में उर्वरकों को सही मात्रा में इस्तेमाल करने के लिए युवाओं को प्रशिक्षण देने की योजना बनाई। जिसमें दसवीं पास 18 से 45 साल तक के युवाओं को उर्वरकों और खादों के बारे में प्रशिक्षण देना और रासायनिक उर्वरकों को अंधाधुंध उपयोग से रोकने का उद्देश्य था।

इसी को लेकर कृषि विज्ञान केंद्र गुड़ामालानी में बाड़मेर, जैसलमेर व जालोर जिले के युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें से अधिकांश युवा वर्तमान में खाद बीज की दुकानें लगाकर अपना व्यवसाय कर रहे है और अच्छी आजीविका के साथ साथ किसानों को खाद के उपयोग के बारे में सही जानकारी उपलब्ध करवा रहे है।

प्रदेश में गुड़ामालानी केंद्र प्रथम स्थान पर : इस योजना के तहत सभी जिलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। लेकिन बाड़मेर के गुड़ामालानी कृषि विज्ञान केंद्र ने प्रदेश में सबसे अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर अधिकाधिक लोगों को रोजगार से जोड़ा। इस कारण प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा। अन्य जिलों में कहीं दो तो कहीं तीन व चार प्रशिक्षण कार्यक्रम ही हुए। गुड़ामालानी में नौ प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए।

प्रशिक्षण के लिए पहले युवाओं को आवेदन करना होता है, इसके बाद इन्हें निर्धारित मापदंड पूरे करने पर चयनित कर प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें विभिन्न फसलों में कौनसी खाद कितनी इस्तेमाल करनी है। कौनसे उर्वरक जमीन के लिए उपयुक्त है और नकली असली की पहचान करनी आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके बाद तीन चरणों में परीक्षा का आयोजन किया जाता है। परीक्षा में सफल होने के बाद उसे खाद बीज विक्रेता का प्राधिकार पत्र मिलता है। इससे बेरोजगार लोगों को रोजगार के साथ किसानों को फायदा मिल रहा है।

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