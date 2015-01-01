पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

धांधली का खुलासा:14.72 लाख की अनियमितताएं, कार्मिकों के खिलाफ होगी कार्रवाई

बाड़मेर4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • बूठिया की पूर्व सरपंच 5 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित, संभागीय आयुक्त ने दिए निर्देश

बूठिया ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य में 14.72 लाख रुपए की वित्तीय अनियमितता की पुष्टि होने के बाद संभागीय आयुक्त डाॅ. समित शर्मा ने तत्कालीन सरपंच सलमा को पंचायतीराज संस्थाओं के किसी भी चुनाव को लड़ने के लिए आगामी पांच वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया है। इसके अलावा संबंधित कार्मिकों एवं लोकसेवकों के खिलाफ राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के नियम-16 के तहत विभागीय कार्यवाही अमल में लाने के आदेश दिए हैं।

संभागीय आयुक्त डाॅ. समित शर्मा ने बताया कि बूठिया ग्राम पंचायत की पूर्व सरपंच सलमा, ग्रामसेवक एवं पदेन सचिव सादुलसिंह एवं अन्य लोक सेवकों के खिलाफ मौके पर बिना कार्य किए फर्जी तरीके से लाखों रुपए का भुगतान उठाने संबंधित परिवाद लोकायुक्त सचिवालय संयुक्त सचिव द्वितीय एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के सहायक शासन सचिव से प्राप्त हुआ था। इसको प्रारंभिक जांच के लिए बाड़मेर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भिजवाया गया।

उन्होंने बताया कि इस प्रकरण के जांच अधिकारी ने परिवाद में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि करते हुए 14 लाख 72 हजार 85 रुपए के निर्माण कार्याे में वित्तीय अनियमितता का प्राथमिक जांच प्रतिवेदन राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 38 के तहत तत्कालीन सरपंच सलमा के विरूद्ध प्रस्तुत किया।

संभागीय आयुक्त डा.समित शर्मा ने बताया कि इस प्रकरण में आदेश पारित करते हुए बूठिया ग्राम पंचायत की पूर्व सरपंच श्रीमती सलमा को सरपंच पद पर रहते हुए 14.72 लाख रुपए के दुर्विनियोग, अतिसंदाय आरोपों की विभागीय जांच में पुष्टि होने पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 38 के प्रावधानों के तहत पंचायतीराज संस्थाओं के किसी भी चुनाव को लड़ने के लिए 5 वर्षों के लिए अपात्र घोषित किया गया है।
एक माह में 14.72 लाख की वसूली के दिए आदेश

संभागीय आयुक्त डाॅ. शर्मा ने एसीईओ को पंचायत बूठिया में सलमा के सरपंच पद के कार्यकाल के दौरान निर्माण कार्याें में वित्तीय अनियमितता कर अतिसंदाय की गई राशि 14 लाख 72 हजार 65 रुपए की वसूली मय 18 प्रतिशत दंडनीय ब्याज गडरारोड पुलिस स्टेशन में दर्ज प्रकरण में नामजद आरोपी एवं अन्य लोकसेवकों से जिम्मेदारी के स्तर तक अनुपातिक रूप से आगामी एक माह में करने के आदेश दिए गए हैं।

संभागीय आयुक्त ने वितीय अनियमितता के इस मामले में ग्रामसेवक एवं पदेन सचिव दिलीपसिंह, सादुलसिंह, पृथ्वीसिंह, जगमालसिंह के विरूद्ध आरोप प्रमाणित होने तथा जीकेएन 2010 के प्रावधानों के अनुरूप जिम्मेदारी के स्तर तक उतरदायी कार्मिकों ग्रामसेवक, कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता, विकास अधिकारी के खिलाफ राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के नियम 16 के तहत विभागीय कार्यवाही अमल में लाने के आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी को दिए हैं।

संविदाकर्मी कनिष्ठ तकनीकी सहायक रामलाल हुडा, हनुमानराम एवं अन्य कोई हो तो उनको नामजद करते हुए उनके खिलाफ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा 25 के तहत कार्यवाही करने के आदेश दिए।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें