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पोलियो अभियान शुरू:4.30 लाख बच्चों को 16614 कार्मिक पिलाएंगे दवाई

बाड़मेर2 घंटे पहले
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शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, महावीर नगर, बाड़मेर पर जिला कलेक्टर विश्राम मीणा द्वारा राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पोलियो अभियान में बच्चों को पोलियो की दवा पिला कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर मीणा ने कहा कि इस अभियान में 0 से 5 साल तक का कोई भी बच्चा पोलियो की दवा पीने से वंचित ना रहे और पोलियो अभियान का लाभ बाड़मेर जिले के सभी 0 से 5 साल के बच्चों को मिल सके।

डॉ. विश्नोई ने आमजन से अपने बच्चों को आवश्यक रूप से पोलियोरोधी दवा पिलाने की अपील की। आरसीएचओ डॉ. प्रीत मोहिंदर सिंह ने बताया कि रविवार से जिले में बूथ स्तर व घर-घर जाकर टीमों द्वारा पोलियो की दवाई पिलाई जा रही है। सभी सेक्टर में कुल 520 बूथ व 207 ट्रांजिट दल बनाए गए है।

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, नर्सिंग स्टूडेंट, आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आदि कुल 16614 कार्मिकों द्वारा जिले के 5 वर्ष तक के 4 लाख 30 हजार 245 बच्चों को कार्ययोजना बनाकर जिंदगी की दो बूंद पिलाई जा रही है। इस अभियान की सफलता के लिए स्वास्थ्य विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों ने जिले में भ्रमण कर विभिन्न बूथों का निरीक्षण किया ।

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