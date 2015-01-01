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परीक्षार्थी:तीन दिन तक शहर के छह सेंटरों पर दो पारियों में बैठेंगे 16996 परीक्षार्थी

बाड़मेर2 दिन पहले
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  • पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आज से शुरू, हर दिन 5500 परीक्षार्थी आएंगे

पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा शुक्रवार से शुरू होगी। तीन दिन तक आयोजित होने वाली इस भर्ती परीक्षा के लिए बाड़मेर शहर में 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए है। गत दिनों आईजी ने भी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर तैयारियों की समीक्षा की थी। बाड़मेर के 6 परीक्षा केंद्रों पर तीन दिन तक 16996 परीक्षार्थी बैठेंगे। रोज दो पारियों में परीक्षा आयोजित होगी।

परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए डेढ़ घंटे पहले एंट्री दी जाएगी। शुक्रवार, शनिवार और रविवार यानि 6 से 8 नवंबर तक परीक्षा का आयोजन होगा।बाड़मेर एसपी आनंद चौधरी ने बताया बाड़मेर शहर के 6 परीक्षा केंद्रों पर प्रथम चरण में सुबह 9 से 11 बजे तक परीक्षा होगी। इसके लिए सुबह 7.30 से 8.30 बजे तक परीक्षा केंद्र पर प्रवेश दिया जाएगा।

द्वितीय पारी शाम 3 से 5 बजे तक होगी। इसके लिए 1.30 से 2.30 बजे तक प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षार्थियों को सेंटर में प्रवेश के लिए कोविड के लक्षण नहीं होने का प्रमाण पत्र लेकर आना होगा, जो प्रवेश पत्र के साथ दिया गया है। प्रवेश के 7 तरह के पहचान पत्र मान्य होंगे। इसमें आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पेन कार्ड, फोटो युक्त बैंक पासबुक, सरकारी आईडी कार्ड की ऑरिजन कॉपी साथ लानी होगी।

प्रतिदिन 2 पारी, प्रत्येक पारी में 2800-3000 परीक्षार्थी
पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा दो पारी में 6 से 8 नवंबर तक होगी। तीन दिन में 16996 परीक्षार्थी भाग लेंगे। 6 सेंटर पर प्रत्येक पारी में करीब 2800 से 3000 परीक्षार्थी बैठेंगे। रोज 5500 परीक्षार्थी भाग लेंगे। परीक्षा के आयोजन को लेकर प्रत्येक परीक्षा सेंटर पर कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए है। व्यापक पुलिस बल के अलावा मोबाइल पार्टियां और फ्लाइंग दल भी मतदान केंद्रों का निरीक्षण करेंगे। परीक्षार्थियों की कड़ी जांच के बाद ही केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा शुरू होने से अाधा घंटा पहले परीक्षा केंद्र बंद कर दिए जाएंगे। ऐसे में परीक्षार्थियों काे तय समय में पहुंचना होगा।

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