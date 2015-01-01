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पंचायत चुनाव 2020:जिला परिषद के 2 व पं. स. सदस्य के 9 प्रत्याशियों ने भरे पर्चे, कांग्रेस के सात, भाजपा से कोई नहीं

बाड़मेर2 घंटे पहले
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  • नामांकन के दूसरे दिन भी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं, उलझन में भाजपा-कांग्रेस व रालोपा

पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव को लेकर इन दिनों सरगर्मियां तेज है। नामांकन के दूसरे दिन जिला परिषद के दो अलग-अलग वार्डों से कांग्रेस प्रत्याशियों से दो ने नामांकन दाखिल किया। जबकि पंचायत समिति बाड़मेर, बाड़मेर ग्रामीण, बालोतरा, धोरीमन्ना और पाटौदी से 9 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए है। दो दिन में पंचायत समिति सदस्य पद के लिए कुल 11 आवेदन जमा हुए है।

बाड़मेर जिले में 21 पंचायत समितियां के लिए 389 सदस्य सीटें है। जबकि जिला परिषद के लिए 37 सदस्य सीटें है। 9 नवंबर नामांकन का अंतिम दिन है, लेकिन अभी तक पार्टियों ने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं की है।

भाजपा-कांग्रेस तक प्रत्याशियों के नामों का पैनल बनाकर आलाकमान तक भेज चुकी है, लेकिन वहां से अभी तक नामों पर फाइनल मुहर नहीं लगी है। रालोपा की ओर से जिले के अलग-अलग ब्लॉक में बैठकों का दौर चल रहा है, जहां प्रत्याशियों के नामों को लेकर मंथन चल रहा है।

बाड़मेर जिला परिषद सदस्य के लिए अब तक सिर्फ दो नामांकन आए है, दोनों ही कांग्रेस से है। गुरुवार तक भाजपा या अन्य दल से कोई नामांकन नहीं मिला है। जिला परिषद वार्ड संख्या 8 एससी सीट से देरामाराम ने कांग्रेस और वार्ड 18 सामान्य सीट से कैलाश बैनीवाल ने भी कांग्रेस से नामांकन दाखिल किया।

जिला परिषद के 37 वार्ड है, जिसमें सिर्फ दो वार्ड के नामांकन आए। इसी तरह 21 पंचायत समितियों में 389 सदस्य पद है, जिसमें अब तक के दो दिनों में कुल 11 आवेदन आए है। गुरुवार को 9 आवेदन जमा हुए। बाड़मेर पंचायत समिति के वार्ड संख्या 12 से लता कंवर, 16 से कैलाश कंवर, 18 से भवानीसिंह, 19 से आंबाराम सभी ने कांग्रेस से नामांकन दाखिल किया है।

इसी तरह बाड़मेर ग्रामीण पंचायत समिति के वार्ड संख्या 16 से हीराराम ने सीपीआई, 19 से मूली देवी ने कांग्रेस से नामांकन भरा। इसी तरह बालोतरा से ठाकराराम ने कांग्रेस से नामांकन दाखिल किया। धोरीमन्ना और पाटौदी से भी एक-एक नामांकन भरा गया है।

पैनल तैयार, अब जयपुर में आलाकमान से चर्चा के बाद होगी घोषणा

भाजपा-कांग्रेस ने पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद वार्डों के लिए नामों का पैनल तैयार कर लिया है, लेकिन प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं की है। जिन वार्डों में एक ही नाम पर सहमति है ऐसी 50 फीसदी सीटाें पर नाम फाइनल हो चुके है, लेकिन 50 फीसदी सीटों पर एक से अधिक प्रत्याशियों ने आवेदन किया है, जहां जिताऊ और टिकाऊ प्रत्याशी के नाम को लेकर पार्टी स्तर चर्चा के बाद अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। दलों के नेता और जनप्रतिनिधि अब प्रत्याशियों के नामों की फाइनल सूची के लिए जयपुर में भी आलाकमान से चर्चा कर रहे हैं।

9 नवंबर को नामांकन का अंतिम दिन, 10 को जांच और 11 नवंबर को नाम वापसी होगी
नामांकन शुरू हुए दो दिन बीत गए, लेकिन सिर्फ 13 प्रत्याशियों ने ही आवेदन जमा करवाए है। अब शुक्रवार और शनिवार को नामांकन भरे जाएंगे, इसके बाद रविवार को अवकाश रहेगा। सोमवार को नामांकन का आखिरी दिन रहेगा। ऐसे में नामांकन के लिए अब सिर्फ तीन दिन बचे है, जबकि जिला परिषद की 37 और पंचायत समितियों की 389 सदस्य सीटें है। 10 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 11 नवंबर को 3 बजे तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद प्रत्याशियों के नामों की चुनाव चिन्ह के साथ फाइनल सूची जारी हो जाएगी।

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