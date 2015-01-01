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  • 32 So Far; 14 Bikes Stolen In January, Released From Jail In April And Then Stolen 18 Two wheelers, Used To Steal For Ash

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बाइक चोर गिरफ्तार:अब तक 32; जनवरी में चुराई थी 14 बाइक, अप्रैल में जेल से रिहा होकर फिर चुराए 18 दुपहिया वाहन, ऐश-मौज के लिए करता था चोरी

बाड़मेर32 मिनट पहले
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कोतवाली पुलिस की ओर से आरोपी के कब्जे से बरामद की गई बाइक।
  • बाड़मेर से बाइक चोर और जैसलमेर से खरीददार गिरफ्तार, 5 माह में 18 बाइक चोरियां कबूली
  • 80 हजार की बाइक 10 से 15 हजार में बेची,13 बरामद

बाड़मेर कोतवाली पुलिस ने एक ऐसे शातिर वाहन चोर को पकड़ा है, जिसने तीन साल में करीब 4 दर्जन वाहन चोरी किए है। ये कहे कि भीड़ भाड़ वाले इलाके से चंद मिनटों में वाहन चुरा कर फरार हो जाता है। चोरी भी सिर्फ ऐश-मौज के लिए की है। पुलिस ने जनवरी में ही इस आरोपी को पकड़ 14 बाइक बरामद की थी।

इसके बाद अप्रैल में जमानत मिल गई। जेल से बाहर आते ही वापस बाइक चुरानी शुरू कर दी। पिछले 5-6 माह में करीब 18 बाइक चोरी करना कबूल किया है। कुछ दिन पूर्व जालोर पुलिस ने चोरी की बाइक बरामद की थी। वहां पकड़े गए खरीददार ने 10-12 हजार रुपए चोरी का वाहन बाड़मेर के इस शातिर से खरीदना कबूल किया। इसके बाद बाड़मेर कोतवाली पुलिस ने शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया और 13 बाइक बरामद की है। आरोपी के खिलाफ वाहन चोरी के 8 मामले दर्ज है। एसपी आनंद शर्मा ने शहर में लगातार बढ़ रही वाहन चोरी की घटनाओं को लेकर कोतवाली पुलिस की टीम गठित कर निगरानी के निर्देश दिए थे। इस पर शहर कोतवाल प्रेम प्रकाश ने टीम गठित कर वाहन चोरों की तलाश शुरू की। पुलिस टीम ने पुराने वाहन चोर पर निगरानी रखते हुए दीपसिंह पुत्र लखसिंह राजपूत निवासी परो को गिरफ्तार किया है।

पूछताछ में आरोपी ने 18 बाइक और एक ट्रैक्टर चोरी करना कबूल किया है। आरोपी ने बाड़मेर शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके पालिका बाजार, जिला अस्पताल, स्टेशन रोड, चौहटन रोड से बाइक चोरी की है। आरोपी ने लालजी की डूंगरी से ट्रैक्टर चोरी किया था। शातिर चोर से बाइक खरीदने वाले एक अन्य आरोपी निजाम पुत्र लुकमान खां मेहर निवासी जावध पुलिस थाना सदर जिला जैसलमेर को गिरफ्तार किया है।

8 माह पहले ही आया था जेल से बाहर दो साल से बाइक चोर गिरोह से जुड़ा था

शातिर वाहन चोर दीपसिंह को कोतवाली थाना पुलिस ने जनवरी में भी 14 बाइक बरामद कर गिरफ्तार किया था। अप्रैल में जेल से जमानत मिली थी। इसके बाद बाहर आते ही वापिस बाइक चोरी में लिप्त हो गया। बाड़मेर शहर से बाइक चोरी कर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बिना कागज ही नंबर प्लेट हटाकर 10-12 हजार रुपए में बाइक बेच देता। इस तरह हर माह 3-4 बाइक चोरी कर ऐश-मौज पर रकम खर्च कर देता था। जब पैसे खत्म होते तो वापिस बाइक चोरी कर ऐसे ग्राहक ढूंढ कर औने-पौने दाम में बेच देता। पिछले 2 साल से बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा है।

बाइक चुराने के बाद ढूंढ़ता था ग्राहक

शातिर बदमाश वाहन चुराने के लिए अपने पास कई मास्टर चाबियां रखता था। जिस बाइक को चुरानी होती थी, उसमें वो लगाकर वहां से बाइक लेकर निकल जाता। इसके बाद सबसे पहले बाइक की नंबर प्लेट और गाड़ी में कहीं नाम या अन्य कोई निशान लगा है तो उसे मिटाता था, फिर चोरी की बाइक को एकांत में रखकर ग्राहक ढूंढ़ता और उसे बेच देता। ऐसे लोग ही चोरी की बाइक खरीदते थे, जो गांवों में बाइक लेकर घूमते रहते और पुलिस की नजरों में नहीं आते थे।

जालोर बेची थी चोरी की बाइक,आरोपी के खिलाफ चोरी के 8 मामले हैं दर्ज

गत दिनों जालोर में चोरी की बाइक बरामद हुई थी। एक आरोपी जसवंत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसने बाड़मेर के दीपसिंह से बाइक खरीदना कबूल किया। इस पर पुलिस ने ऐसे शातिर बाइक चोर की तलाश शुरू कर दी और पकड़ने पर वाहन चोरी का बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी के खिलाफ वाहन चोरी के 8 मामले दर्ज है।

यह है वाहन चोरी के खुलासा करने वाली टीम

कोतवाल प्रेम प्रकाश, हेड कांस्टेबल करणसिंह, अमराराम, जयकिशन, विशेष शाखा के महिपालसिंह, कांस्टेबल रतनसिंह, भरत कुमार, मोहनलाल, राज कुमार, धन्नाराम, अर्जुनसिंह, श्रवण कुमार टीम में शामिल थे।

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