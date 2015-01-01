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कोरोना अपडेट:जिले में 34 नए पॉजिटिव आए,आंकड़ा 4133 पहुंचा, अब एक्टिव केस 275 है

बाड़मेर2 घंटे पहले
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शहर समेत जिले में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। जिले में शनिवार को 34 पॉजिटिव केस सामने आए। इसके साथ आंकड़ा 4133 पहुंच गया। सीएमएचओ डॉ. बाबूलाल विश्नोई ने बताया कि 7 कोरोना मरीजों को डिस्चार्ज किया गया।

अब एक्टिव केस 275 है। शनिवार को बाड़मेर शहर में 10, बालोतरा में 10, उतरलाई 1, कवास 2,चौहटन 1, सिणधरी 4, सिवाना 3 व पचपदरा में 3 पॉजिटिव केस आए हैं।

सिवाना. कस्बे में मेडिकल टीम की ओर से कोरोना जांच के लिए 27 सैंपल लिए गए। इन सैंपल को बाड़मेर भेजा गया। इसमें बुखार,जुकाम, खासी से पीड़ित व्यक्ति, एवं पॉजिटिव के सम्पर्क वाले व्यक्तियों की जांच की गई।

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