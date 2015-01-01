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जानलेवा हो रहा कोरोना:जिले में 45 संक्रमित मिले, शहर के 25, एक की मौत

बाड़मेरएक घंटा पहले
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  • बाड़मेर में लगातार बढ़ रहा कोरोना, पांच दिन में 173 रोगी मिले

बाड़मेर में कोरोना फिर से भड़क गया है। नवंबर के सिर्फ 5 दिनों में कोरोना का आंकड़ा 173 रोगियों तक पहुंच गया है। गुरुवार को 350 सैंपल की जांच की गई, जिसमें हर 8वां सैंपल संक्रमित पाया गया यानि एक ही दिन में 45 रोगी मिले है। पिछले एक माह में यह सर्वाधिक आंकड़ा है। वहीं कोरोना की वजह से एक रोगी की मौत हो गई। ऐसे में मौत का आंकड़ा भी बढ़ कर 58 तक पहुंच गया है। बाड़मेर में कोरोना से मौत की दर भी 1.42 तक पहुंच गई है। नवंबर के 5 दिनों में 173 नए रोगी और 4 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है।

बाड़मेर जिले में काेराेना राेग थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार रोगियों की संख्या बढ़ रही है। अब बाड़मेर में कोरोना रोगियों का आंकड़ा 4057 तक पहुंच चुका है। जहां एक्टिव मरीज 211 तक पहुंच गए थे, अब वो फिर से बढ़ कर 235 तक पहुंच गए है। अब तक जिले में 71809 सैंपल लिए गए है। जिसमें 4057 संक्रमित पाए गए है। 58 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। गुरुवार को 45 रोगी मिले है, जिसमें 25 रोगी बाड़मेर शहर से है। शहर के पनघट रोड, नेहरू नगर, महावीर नगर सहित कई इलाकों में कोरोना ने फिर से जाल बिछाना शुरू कर दिया है।

ऐसे में रोगियों की बढ़ती संख्या ने स्वास्थ्य विभाग को भी मुश्किल में डाल दिया है। मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। प्रति 100 संक्रमित में मौत का रेस्यू भी 1.42 तक पहुंच गया है। जिला अस्पताल के कोविड सेंटर में 34, आईटीआई कोविड सेंटर में 14 रोगी भर्ती है।

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