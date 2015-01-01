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कोरोना का ईलाज:कोविड-19 के उपचार काे 5 निजी अस्पताल चिन्हित

बाड़मेर4 घंटे पहले
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मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर ने कोविड-19 महामारी के नियंत्रण के लिए उपलब्ध संसाधन जुटाने एवं कोविड-19 के इलाज की सुविधा प्रदान करने के लिए 5 निजी अस्पतालों को सहमति के आधार पर चिन्हित किया है। चिन्हित किए गए अस्पतालों में विश्नोई हाॅस्पिटल एण्ड सर्जिकल सेंटर, जान्हवी हाॅस्पिटल, बाबा रामदेव हाॅस्पिटल बालोतरा व बाड़मेर के नीलकंठ हाॅस्पिटल और थार हाॅस्पिटल शामिल है।

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