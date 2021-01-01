पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

जुर्माना:तंबाकू निषेध दिवस पर काटे 75 चालान

बाड़मेर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

कोटपा अधिनियम-2003 के तहत सरकार द्वारा आदेशित प्रत्येक माह के अंतिम दिवस पर नो-टोबेको दिवस की पालना सुनिश्चित करने के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बीएल विश्नोई के निर्देशानुसार डिप्टी सीएमएचओ डॉ. पीसी दीपन के नेतृत्व में जिला स्तरीय टीम ने चवा, रावतसर, सरणु, सिणधरी, बालोतरा, पचपदरा आदि क्षेत्रों की दुकानों पर तंबाकू के विक्रय करने पर 75 चालान काटे और उनको कोटपा अधिनियम 2003 की जानकारी देते हुए हर माह के अंतिम दिन गुटका, बीड़ी, सिगरेट आदि तम्बाकू से बनी वस्तुएं का विक्रय नहीं करने की हिदायत दी। जिन विक्रेताओं के पास फूड लाइसेंस नहीं पाए गए, उन्हें लाइसेंस बनाने व उसकी प्रक्रिया की जानकारी दी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser