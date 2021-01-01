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मंजूरी:शिव विधायक की अनुशंषा पर 90 लाख की पेयजल स्कीम स्वीकृत

बाड़मेर2 घंटे पहले
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सीमांत क्षेत्र में पेयजल की विकट स्थिति से निपटने के लिए शिव विधायक अमीन खान की अभिशंषा पर 90 लाख रुपए के कार्य स्वीकृत हुए हैं। शिव ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बचु खान ने बताया कि क्षेत्र को लोगों को पेयजल किल्लत से राहत देने के लिए विधायक अमीन खान ने समे का तला में 17.56 लाख, उतरबा में 18.05 लाख, सिद्दीक की ढाणी खलीफे की बावड़ी 16.5 लाख, शहदाद का पार उतरी पाड़ा 16.5 लाख एवं मोडरडी 21.57 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इन कार्यों से आगामी गर्मी में ग्रामीणों को पेयजल की बेहतर सुविधाएं मिल सकेगी।

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