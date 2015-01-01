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बैठक:प्रभारी मंत्री विश्नोई की अध्यक्षता में बैठक कल

बाड़मेर4 घंटे पहले
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राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग एवं जिला प्रभारी मंत्री सुखराम विश्नोई की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन शनिवार 19 दिसम्बर को शाम 4 बजे कलेक्ट्रेट काॅन्फ्रेंस हॉल में किया जाएगा।जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने विभागीय अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट के साथ निर्धारित समय पर उपस्थित होने के निर्देश दिए है।

उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी स्वयं बैठक में उपस्थित होंगे, यदि किसी कारणवश स्वयं उपस्थित नहीं हो सकते हो तो इसके लिए पूर्व में जिला कलेक्टर की अनुमति प्राप्त करके ही अपने स्थान पर अन्य अधिकारी को भेज सकेंगे।

जिला कलेक्टर ने उक्त बैठक के संबंध में विभिन्न व्यवस्थाएं समय पर एवं सुचारू रूप से सम्पादित करने के लिए कार्मिकों को निर्देशित किया है। उक्त बैठक व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश विश्नोई ओवरऑल इन्चार्ज होंगे।

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