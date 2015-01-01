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संदेश:चीनी वस्तुओं का बहिष्कार कर स्वदेशी अपनाने का संकल्प, एबीवीपी ने कच्ची बस्ती में दीपक बांटे

बाड़मेरएक घंटा पहले
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बाड़मेर. चीनी वस्तुओं का बहिष्कार कर स्वदेशी अपनाने का संकल्प लेते एबीवीपी के सदस्य।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बाड़मेर कार्यकर्ताओं द्वारा गुरुवार को मुख्य बाजार स्थानीय गांधी चौक स्कूल के आगे दीपावली के पर्व पर मिट्टी के दीपक जलाने का प्रतिज्ञा कर संदेश दिया।

एबीवीपी जिला संयोजक भोमसिंह सुंदरा ने चीनी चीजों का बहिष्कार करते हुए कहा कि चीन काेराेना जैसी बीमारी का जनक है और पाकिस्तान को हर मंच पर सहयोग करता है। चीन की चीजों के उपलब्धता के कारण अपने देश की मूल जाति का रोजगार ठप हो गया है। इसलिए हमें चीनी वस्तुओं का बहिष्कार कर स्वदेशी अपनाना हाेगा।

जिला सह संयोजक मनोहर चारण भादरेश ने बताया कि शहर के घरों में मिट्टी के दीपक बांट कर संदेश दिया कि मिट्टी के दीपक जलाएं तथा स्वदेशी चीजें अपनाएं। परिषद के कार्यकर्ताओं ने चीनी चीजों का बहिष्कार करते हुए शपथ ली कि अपने घरों में मिट्टी के दीपक ही जलाएंगे साथ ही औरों को प्रेरित करेंगे।

साथ में 1000 मिट्टी के दीपक कच्ची बस्तियों में कार्यकर्ता बांटेंगे। इस दौरान गजेंद्रसिंह गोरडिया, भारती माहेश्वरी, विजय शर्मा, प्रवीणसिंह मीठड़ी, सरूपी सुथार, लोकेंद्रसिंह गोरडिया, अभिषेक गौड़, मूलसिंह गेहूं, तनसिंह महाबार आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

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