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कार्यक्रम:एबीवीपी ने नारी शक्ति दिवस पर किया पुलिस व नर्सिंग कार्मिकों का अभिनंदन

बाड़मेर3 घंटे पहले
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झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जन्म दिवस को नारी शक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान जिला सह संयोजक मनोहर बारहठ भादरेश ने महिला पुलिस कर्मियों, महिला नर्सिंग स्टाफ व सफाई कर्मियों का अभिनंदन किया और 1857 की क्रांति की शहीद वीरांगना लक्ष्मी बाई के जीवन पर प्रकाश डाला।

बारहठ ने कहा कि वर्तमान युग में भारतीय महिलाओं के लिए झांसी की रानी का व्यक्तित्व व चरित्र अनुकरणीय है। जिसने मात्र 30 वर्ष की अवस्था में राष्ट्र के लिए सर्वस्व समर्पण और त्याग किया। वर्तमान समय में कोरोना महामारी को देखते हुए महिला पुलिस कर्मी, नर्सिंग स्टाफ जागरूकता अभियान तथा कोरोना के बचाव के बारे में आम जन को सजग करने का सराहनीय कार्य कर रहा है।

नगर छात्रा सह प्रमुख सीमा जांगिड़ ने कहा कि महिलाएं घर के साथ देश हित के कार्य में भी अग्रिम पंक्ति में खड़ी रहती है। केडी चारण, विजय शर्मा, स्वरुपी जांगिड़, विक्रम बिंजासर, जया शर्मा, दीपक चावला, प्रशांत खींची, महेन्द्रसिंह, तखत सिंह, भगवानसिंह, मूलसिंह गेंहू, तनसिंह, भावेंद्रसिंह, बाबू सिंह महेचा, सुरेन्द्र सिंह सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

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