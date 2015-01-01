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एक कुर्सी पर अब दो सीएमएचओ:कोर्ट के आदेश पर कार्यग्रहण, फैसला सरकार को करना है: डॉ. कमलेश

बाड़मेरएक घंटा पहले
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  • खुद ने ही आदेश डिस्पैच कर ज्वाइनिंग ली, यह गलत है: डॉ. बाबूलाल
  • सुबह डॉ. कमलेश ने कार्यभार ग्रहण किया, शाम 5 बजे डाॅ. बाबूलाल आकर कुर्सी पर बैठे

सीएमएचओ की कुर्सी को लेकर शुरू हुआ विवाद थम नहीं रहा है। गुरुवार को डॉ. कमलेश चौधरी सीएमएचओ कार्यालय पहुंचे और न्यायालय के आदेश की पालना का हवाला देते हुए सीएमएचओ का कार्यभार ग्रहण कर लिया। सुबह 9.30 बजे कार्यभार संभालने के बाद शाम 5 बजे तक ऑफिस में ही बैठे रहे। इस दौरान डाक और अन्य फाइलें भी देखी। शाम 5 बजे जब सीएमएचओ डॉ. बाबूलाल विश्नोई पहुंचे तो खुद चले गए। इसके बाद बाबूलाल ने सीएमएचओ की कुर्सी संभाली और कामकाज देखा।

बाबूलाल सरकारी टूर पर धोरीमन्ना-गांधव गए हुए थे। इससे पूर्व 6 नवंबर को भी राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर के आदेश का हवाला देते हुए सीएमएचओ की कुर्सी पर पदभार ग्रहण करने के लिए पहुंचे थे। दरअसल डॉ. चौधरी का 26 अगस्त को कोविड-19 के तहत कार्य व्यवस्था के नाम प्रतिनियुक्ति आरयूएचएस जयपुर कर दी थी और सीएमएचओ का अतिरिक्त चार्ज डॉ. बाबूलाल विश्नोई को दिए गए।
सीएमएचओ डॉ.बाबूलाल टूर पर गए थे, पीछे डॉ. चौधरी कुर्सी पर बैठे और कार्यभार भी संभाला

सीएमएचओ डॉ. कमलेश चौधरी गुरुवार सुबह 9.30 बजे एक आदेश की कॉपी लेकर ऑफिस पहुंचे। खुद ने ही डिस्पैच की और न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए पदभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने आदेश में बताया कि माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर की अपील संख्या 1364/2020 के अंतरिम आदेश 3 नवंबर काे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है।

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर के आदेश की पालना में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर का संपूर्ण चार्ज ग्रहण करने का हवाला दिया। सीएमएचओ डॉ. कमलेश चौधरी ने इसी आदेश को डिस्पैच कर कार्यभार ग्रहण कर लिया। सीएमएचओ की कुर्सी पर दिनभर बैठे रहे। इधर गुरुवार को सीएमएचओ डॉ. बाबूलाल विश्नोई टूर पर धोरीमन्ना और गांधव गए हुए थे। शाम 5 बजे खुद वापस लौटे और वापस कुर्सी पर बैठ गए।

^मैं धोरीमन्ना टूर पर गया हुआ था, शाम को 5 बजे वापस लौटा था। इस बीच सुबह डॉ. कमलेश ऑफिस पहुंचे और खुद के लिखे आदेश पर साइन किए और डिस्पैच कर ज्वाइन कर ली। जबकि अगर उन्हें स्टे मिला है तो ज्वाइनिंग डायरेक्ट्रेट में करनी थी, लेकिन उन्होंने गलत तरीके से ज्वाइनिंग की है। इसको लेकर सरकार और बाड़मेर कलेक्टर को भी चिट्ठी लिखकर अवगत करवा दिया है। अब सरकार तय करें उन्हें ज्वाइनिंग दें या नहीं।
-डॉ. बाबूलाल विश्नोई, सीएमएचओ, बाड़मेर।

^बिना नोटिस, स्पष्टीकरण मांगे मेरा बेवजह डेपुटेशन जयपुर कर दिया। इसको लेकर न्यायालय गया, जहां न्यायालय ने सरकार के आदेश पर रोक लगा दी। न्यायालय के उसी आदेश की पालना में गुरुवार को सीएमएचओ बाड़मेर का संपूर्ण कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इसकी सूचना प्रशासन और सरकार को दे दी। मैं दिनभर ऑफिस में था, आफिस के रूटीन कार्य देखे। अब न्यायालय के आदेश पर सरकार को फैसला लेना है कि क्या करें।
-डॉ. कमलेश चौधरी, सीएमएचओ, बाड़मेर।

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