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एजुकेशन:डिप्लोमा के लिए आवेदन मांगे, 23 से 26 नवम्बर 2020 तक प्राप्त कर रिक्त स्थान में प्रवेश ले सकते है

बाड़मेर3 घंटे पहले
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पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बाड़मेर में प्रथम वर्ष डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए सत्र 2020-21 के लिए रिक्त स्थानों पर प्रवेश जारी है। प्राचार्य राजीव कुमार जयसवाल ने बताया कि जो छात्र डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के इच्छुक है वे आवेदन पत्र www.hte.rajasthan.gov.in अथवा www.dte.rajasthan.gov.in वेबसाइट से डाउनलोड कर अथवा कार्यालय से 23 से 26 नवम्बर,2020 तक प्राप्त कर रिक्त स्थान में प्रवेश ले सकते है।

उन्होने बताया कि वे छात्र जो पार्श्व प्रवेश पद्धति से पॉलिटेक्निक द्वितीय वर्ष में प्रवेश लेने के इच्छुक है (डिप्लोमा इंजिनियरिंग, सीनियर सैकण्डरी विज्ञान विषय से उत्तीर्ण वैकेशनल/ तकनीकी, सैकण्डरी 2 वर्षीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान उत्तीर्ण तथा सीनियर सैकण्डरी गणित, फिजिक्स एवं रसायन विषय के साथ उत्तीर्ण हो) को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी।

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