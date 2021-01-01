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जनसुनवाई:युवा नेता बलाई ने गांवों का दौरा कर सुनी ग्रामीणों की समस्याएं

बाड़मेर2 घंटे पहले
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भाजपा युवा नेता भोमसिंह बलाई ने रविवार को शिव विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का दौरा कर ग्रामीणों से रूबरू होकर समस्याएं सुनी। बलाई ने धारवी, ओमनगर, राणकदेव, धारवी खुर्द, सीताराम की ढाणी, पूषड़, बीसूकला, लंगो की ढाणी, गूंगा, शिव,निंबला समेत कई गांवों का दौरा किया।

ग्रामीणों ने खरीफ फसल बीमा क्लेम 2018 का बकाया भुगतान, जीएसएस से फसली ऋण नहीं मिलने, पानी व बिजली की समस्याओं को लेकर अपनी बात रखी। बलाई ने बताया कि ग्रामीणों की मांगों को लेकर अधिकारियों से वार्ता कर समाधान निकालने के प्रयास किए जाएंगे।

सर्दी की सीजन में पानी की समस्या के चलते ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रबी की सीजन में नियमित बिजली सप्लाई नहीं हो रही है। इस संबंध में शिव डिस्कॉम के अधिकारियों को अवगत करवाया है। इस मौके पर धन सिंह बीसूकला, जब्बर सिंह बलाई,पृथ्वीसिंह धारवी, स्वरूप सिंह, भूर सिंह पूषड, खेत सिंह ओम नगर, मोहन सिंह पूषड, बादराराम सहित कई लोग मौजूद रहे।

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