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प्लाज्मा थैरेपी:बाड़मेर में भी होगा प्लाज्मा थैरेपी से उपचार,119.40 लाख की स्वीकृति जारी

बाड़मेर4 घंटे पहले
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प्लाज्मा थैरेपी के लिए आवश्यक उपकरणों के लिये प्रधानाचार्य चिकित्सा महाविद्यालय बाड़मेर के पीडी खाते में कुल 119.40 लाख रुपए हस्तांतरित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके पश्चात बाड़मेर में गम्भीर कोरोना रोगियों का प्लाज्मा थैरेपी के द्वारा उपचार सम्भव हो पाएगा।

राजकीय मेडिकल कॉलेज बाड़मेर के प्राचार्य आर.के. आसेरी ने बताया कि संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-1) विभाग जयपुर द्वारा जारी स्वीकृति के अनुसार प्रधानाचार्य चिकित्सा महाविद्यालय बाड़मेर के पीडी खाते में कुल 119.40 लाख रुपये हस्तांतरित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त हस्तांतरित राशि में 89.55 लाख रुपए केन्द्रीय सहायता एवं 29.85 लाख रुपए राज्य निधि के शामिल है।

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