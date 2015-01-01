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आगनबाड़ी केंद्र:बीसीएमओ व बीपीएम ने एमसीएचएन डे पर आगनबाड़ी केंद्र का किया निरीक्षण

बाड़मेर2 घंटे पहले
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खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाॅ. विष्णुराम विश्नोई व खंड कार्यक्रम प्रबंधक शिव मेहराज सिंह सेजू ने आगनबाड़ी केंद्र, तिबनियार, उपकेंद्र ताणुमानजी, उपकेंद्र झणकली, सोलंकिया की बस्ती, उनरोड, पीएचसी गिराब, हरसाणी में गुरुवार को आयोजित नियमित टीकाकरण सत्र का निरीक्षण किया गया।

टीकाकरण सत्र पर आई गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच कराने आई गर्भवती महिलाओं को खान-पान का ध्यान रखने का आवश्यक निर्देश दिए गए तथा संस्थागत प्रसव का महत्व बताते हुए सम्पूर्ण जानकारी दी गई। सभी गर्भवती महिलाओं को कोरोना कोविड 19 के संक्रमण के बारे जानकारी दी गई और मास्क व सोशियल डिस्टेंस रखने के लिए निर्देश दिए गए।

साथ ही 1-2 नवम्बर को हुए प्लस पोलियो अभियान की घर घर क्रॉस वेरिफिकेशन भी किया। चिकित्सा अधिकारी प्रभारी गिराब, हरसाणी को नियमित टीकाकरण का माइक्रोप्लान अपडेट करवाकर टीका एक्सप्रेस गाड़ी को सुचारू रूप से चलाने के निर्देश दिए।

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