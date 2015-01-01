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गौसेवा:गायों को लापसी खिलाने के लिए लेकर भामाशाहों ने किया सहयोग

सेड़वा4 घंटे पहले
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उपखंड मुख्यालय सेड़वा के निकटवर्ती गंगासरा स्थित मां आशापुरा गोपाल गोवर्धन गौशाला में गायों को 4 माह तक लगातार लापसी खिलाने को लेकर भामाशाहों ने बढ़-चढ़कर सहयोग किया। गंगासरा निवासी समाजसेवी सत्यनारायण राठी ने बताया कि गौशाला की गायों को सर्दी में अच्छी खुराक देने को लेकर 4 माह मिगसर पूर्णिमा से लेकर चैत्र पूर्णिमा तक लगातार प्रतिदिन गायों को लापसी दी जाने का निर्णय लिया गया।

गायों को लापसी देने को लेकर 11000 राठी परिवार गंगासरा, 11000 खेताराम चौधरी वाधा, 11000 पप्पू राम खीचड़, देवाराम खीचड़ एवं मांगीलाल बॉस, 11000 बांकाराम पुत्र लुंभाराम जाट निवासी बामरला, 11000 परभुवाणी चौधरी परिवार भवानीपुरा तथा4100 लालाणी परिवार कबूली के द्वारा सहयोग कर लाभार्थी बने तथा और भी कई भामाशाहों ने सहयोग किया।

प्रतिदिन गायों को लापसी बना कर खिला ने में किसनाराम नाई, भाखराराम सियाग, सत्यनारायण राठी, खेताराम सियाग, सोनाराम खीचड़, किशोर सिंह चौहान, बांकाराम चौधरी सहित कई लोगों के द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है।

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