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चोरी:अस्पताल पार्किंग में रसीद कटवाकर खड़ी की बाइक, चोर ले गए

बाड़मेर2 घंटे पहले
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राजकीय अस्पताल बाड़मेर परिसर से रविवार को एक मोटरसाइकिल चोरी हो गई। बाइक मालिक डूंगर शर्मा ने इसकी लिखित रिपोर्ट अस्पताल परिसर पुलिस चौकी में दी है। शाम छह बजे बाइक को पार्किंग में खड़ी की और इस दौरान उन्हें पार्किंग स्टाफ ने रसीद दी। इसके बाद शाम को करीब नौ बजे के बाद जब मोटरसाइकिल लेने गए तो वहां से बाइक गायब थी। इसको लेकर जब पार्किंग स्टाफ से बात की तो उन्होंने बताया कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ रात नौ बजे तक की है। इसके बाद यदि बाइक चोरी हो गई है तो यह आपकी जिम्मेदारी होगी।

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