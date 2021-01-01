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प्रशिक्षण:प्रशिक्षणार्थियों को बायोमैट्रिक मशीन वितरित

बाड़मेर3 घंटे पहले
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महिला बैंक मित्र प्रशिक्षणार्थियों को बायोमैट्रिक मशीन एवं प्रमाण पत्र वितरण किए। एसबीआई आरसेटी बाड़मेर की और से चलाई जा रही ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत वन बीसी वन जीपी के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाओं को वित्तीय समावेशन व मिनी बैंक के रूप में में कार्य करने के लिए 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण का समापन मुख्य अतिथि एसबीआई कलेक्ट्रेट शाखा के प्रबंधक अमित कुमार सेन ने किया।

सेन ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मिनी बैंक के रूप में महिला सशक्तिकरण के लिए आरसेटी की सराहनीय पहल की प्रशंसा की तथा निदेशक ने इसके तहत 26 प्रशिक्षणार्थियों को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस द्वारा आयोजित ऑनलाइन परीक्षा से सफलतापूर्वक पास करवाया गया है तथा बायोमैट्रिक मशीन वितरण की गई। उन्हें ऋण देकर आत्मनिर्भर बनाने में ओर कियोस्क संचालन में अहम भूमिका निभाने में हर संभव मदद की जाएगी। कार्यक्रम अधिकारी गौतम पन्नु, कार्यक्रम संचालन एनके शर्मा की देखरेख में कार्यक्रम संपन्न हुआ।

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