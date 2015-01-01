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सहायता:सिविक एक्शन के तहत बीएसएफ ने ग्रामीण क्षेत्रों में बांटी सामग्री

बाड़मेरएक घंटा पहले
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बाड़मेर. सिविक एक्शन के तहत सामग्री वितरित करती बीएसएफ।

सीमा सुरक्षा बल सरहद की हिफाजत के लिए सतर्क है। समय-समय ग्रामीणों की ओर से सराहनीय सहयोग किया जाता है। सीमा सुरक्षा बल भी ग्रामीणों की हरसंभव मदद के लिए तत्पर है। सीमा सुरक्षा बल सेक्टर के मुख्यालय के उप महानिरीक्षक गुरपालसिंह ने सुंदरा में बीएसएफ की ओर से सिविक एक्शन के तहत आयोजित कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को घरेलू उपयोग में आने वाली एवं विद्यार्थियों को पुस्तकें तथा खेलकूद सामग्री वितरित करते हुए यह बात कही।

इस अवसर पर सीमा सुरक्षा बल के उप महानिरीक्षक गुरपालसिंह ने ग्रामीणों से मौजूदा समय में चल रही कोरोना महामारी से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंस की पालना करने एवं आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान सीमा सुरक्षा बल 13वीं वाहिनी के कमांडेंट दीपक कंडपाल एवं उप कमांडेंट प्रभात कुमार ने कोरोना बचाव की जानकारी देने के साथ ग्रामीणों के सहयोग के लिए आभार जताया।

सुंदरा ग्राम पंचायत से श्यामसिंह सोढ़ा, अध्यापक अपरबलसिंह एवं तनसिंह ने भी संबोधित करते हुए बीएसएफ का सदैव सहयोग करने का भरोसा दिलाया। इस दौरान ग्रामीणों को घरेलू उपयोग में आने वाली एवं विद्यार्थियों को पुस्तकें तथा खेलकूद सामग्री वितरित की गई। इसी तरह सीमावर्ती अकली एवं पदमड़ा गांव में सिविक एक्शन के तहत कमांडेंट दीपक कंडपाल, उप कमांडेंट प्रभात कुमार, सहायक कमांडेंट नीरज दुबे, इंस्पेक्टर सतेन्द्र कुमार की उपस्थिति में जरूरतमंद ग्रामीणों को सामग्री एवं विद्यार्थियों को पुस्तकें तथा खेलकूद सामग्री वितरित की गई।

इस दौरान पूर्व प्रधान तेजाराम मेघवाल, चंदनसिंह, पदमड़ा सरपंच इशाक खान समेत कई लाेग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान कमांडेंट दीपक कंडपाल ने ग्रामीणों को कोरोना वायरस से संबंधित नवीनतम जानकारियों से अवगत कराया।

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