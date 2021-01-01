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आयोजन:वित्तीय साक्षरता एवं समावेश के लिए शिविर आयाेजित

आडेल2 घंटे पहले
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पंचायत समिति मुख्यालय पर शनिवार को वित्तीय साक्षरता एवं वित्तीय समावेश के लिए सहकारी समिति स्तर पर मुख्य अतिथि डॉ. दिनेश प्रजापत, डीडीएम नाबार्ड राजकुमार एलडीएम बाड़मेर, सोसायटी मैनेजर हीराराम बटेर की अध्यक्षता में शिविर का आयोजन हुआ। डॉ. प्रजापत ने कहा कि केन्द्र सरकार के द्वारा जन सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लागू की गई है, जिसमें 330 रुपए वार्षिक भुगतान पर 2 लाख तक आर्थिक सहयोग मिलेगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में सिर्फ 12 रुपए वार्षिक भुगतान पर 2 लाख रुपए तक आर्थिक सहयोग के रूप में राशि प्राप्त कर सकते हैं।

सरकार की हर योजनाओं का लाभ लेना चाहिए। डीडीएम नाबार्ड राजकुमार ने कहा कि किसानों को सोसायटी में 50 प्रतिशत हिस्सा नाबार्ड कंपनी द्वारा दिया जाता है। सोसायटी मैनेजर हीराराम बटेर ने कहा कि किसानों को केसीसी ऋण, जन-धन खाता, अटल पैंशन योजना सहित कई सरकारी योजना लागू की गई है, जिसमें सभी को मिलकर लाभ लेना चाहिए। व्यवस्थापक वेहनाराम बटेर ने सभी का आभार प्रकट किया। इस दौरान भींयाराम सांई, वार्ड पंच घेवरचंद दर्जी, भलाराम सियाग, जोगाराम सांई, खमेशाराम ढाढी, सोहनलाल बटेर सहित कई लोग उपस्थित रहे।

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