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अभियान:दीपावली को लेकर सफाई अभियान शुरू

पादरूएक घंटा पहले
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दीपावली का पर्व नजदीक आने पर ग्राम पंचायत प्रशासन की ओर से सफाई अभियान तेज कर दिया गया है इससे दीपावली से पूर्व कस्बे के सभी गली मौहल्लों की सफाई ठीक प्रकार से हो सके। ग्राम पंचायत पादरू के सरपंच प्रतिनिधि जब्बर सिंह काकू तथा ग्राम विकास अधिकारी ओमप्रकाश चौधरी ने बताया कि दीपावली से पूर्व कस्बे के गली मौहल्लों में सफाई करवा रहे है।

गुरुवार को पंऊ सड़क, बालोतरा रोड पर सफाई कार्य जारी रहा। इसके लिए सभी सफाई कर्मियों को जहां पर गंदगी का आलम अधिक है वहां जेसीबी एवं ट्रैक्टर से सफाई करने का निर्देश दिया। इस दौरान कृषि पर्यवेक्षक मुरारी शर्मा, पंचायत सहायक अर्जुन सिंह, वसनाराम मौजूद रहे।

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