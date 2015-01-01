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मौसम:शीतलहर से सीजन की सबसे सर्द रात, पारा 7 डिग्री पहुंचा, आज भी ऐसा ही रहेगा मौसम

बाड़मेर32 मिनट पहले
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  • दिन का तापमान 22.5 डिग्री पहुंचा, शाम को हवाएं थमने से मिली राहत

मौसम में बदलाव के चलते गुरुवार को सीजन की पहली शीत लहर चली। सर्द हवाओं से दिनभर लोग ठिठुरते रहे। दोपहर में धूप भी बेअसर रही। सर्द हवाओं के कारण दिन का पारा 22.5 डिग्री पहुंच गया। वहीं रात का तापमान दो डिग्री गिरावट के साथ 7.5 डिग्री दर्ज किया गया। इस सीजन की सबसे सर्द रात रही। दिन में भी ठिठुरन कायम थी वहीं शाम के बाद तो सर्दी का असर और बढ़ गया।

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार शुक्रवार को न्यूनतम तापमान में और गिरावट की संभावना है। शहर में दो दिनों से लगातार उत्तर-पूर्वी हवाएं चल रही है। जिसकी वजह से शहर का न्यूनतम व अधिकतम तापमान उतर रहे हैं। शहर में अलसुबह से धुंध छाई हुई थी और उत्तर पूर्वी हवाएं चल रही थी।

जिसके चलते शहर का न्यूनतम तापमान करीब दो डिग्री की गिरावट के साथ 7.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। दिन निकलने के साथ धूप निकली लेकिन उत्तर पूर्व हवाओं की वजह से तापमान ज्यादा नहीं चढ़ पाया। मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो शुक्रवार सुबह भी तेज ठंड रहेगी तथा शहर के न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना है।

इन तीन कारणों से गिरा तापमान

  • हवाओं की दिशा से बदलने तापमान में गिरावट आई। पिछले तीन दिनों से जिले में उत्तरी हवा चलने से पारा लगातार गिरा।
  • अभी मौसम शुष्क है, हवा में भी नमी है, ऐसे में सर्द हवाएं चलने से गलन और बढ़ गई।
  • पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और उत्तरी हवाओं के तेजी से मैदानी इलाकों की ओर बढ़ने से तापमान में चार से पांच डिग्री गिर गया है।

आगे क्या: 19 दिसंबर तक सर्दी से राहत नहीं

उत्तर पूर्वी हवाएं हमेशा ठंडी होती है। हिमाचल व उसके आसपास के क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद जब उधर से हवा चलती हैं तो उसे उत्तर पूर्वी हवाएं माना जाता है। पिछले दो दिनों से उत्तर पूर्वी हवाएं ही चल रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार 19 दिसंबर तक शीतलहर चलने से पारा लगातार गिरेगा। फिलहाल सर्दी से राहत मिलने की संभावना नहीं है।

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