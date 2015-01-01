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आनंदम कोर्स:कॉलेज छात्र पढ़ाई के साथ कर सकेंगे सामाजिक सरोकार के काम

बाड़मेर5 घंटे पहले
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विश्वविद्यालय व कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को तनाव से मुक्त रखने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नए शिक्षा सत्र से पाठ्यक्रम में आनंदम कोर्स को जोड़ा है। जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को तनाव मुक्त रखने के साथ सामाजिक सरोकारों से जोड़ना है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार की दिशा में उच्च शिक्षण संस्थानों में आनंदम पाठ्यक्रम को शुरू किया जा रहा है।

जिसे सभी कक्षाओं में अनिवार्य रूप से जोड़ा गया है। यह स्नातक व स्नातकोत्तर में अनिवार्य प्रश्न पत्र होगा। यह वार्षिक पाठ्यक्रम और सेमेस्टर सिस्टम सभी में लागू होगा। इसके लिए छात्र-छात्राओं को अपनी एक डायरी भी मेंटेन करनी होगी। जिसमें वह प्रतिदिन किए गए एक सेवा का कार्य लिखना होगा। नए पाठ्यक्रम के तहत प्रत्येक महाविद्यालय में एक मेंटर भी नियुक्त किया है।

इस कोर्स में विद्यार्थियों को सामूहिक तौर पर भी कुछ प्रोजेक्ट पर कार्य करना होगा। जिसमें विद्यार्थी अपनी रुचि का सामाजिक सेवा से संबंधित कोई भी प्रोजेक्ट लेकर कार्य कर सकते हैं। विद्यार्थियों द्वारा पूरे वर्ष में किए गए कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर ही ग्रेड दी जाएगी।

आनंदम कोर्स के तहत छात्र-छात्राओं को एक डायरी मेंटने करनी होगी। जिसमें विद्यार्थियों को व्यक्तिगत तौर पर प्रतिदिन कोई भी एक सेवा का कार्य करना होगा और उसे अपनी डायरी में नोट करना होगा। चाहे व किसी असहाय की मदद करना हो, चाहे पक्षियों को दाना डालना हो।

30 मिनट की क्लास : कॉलेज के छात्र-छात्राओं द्वारा दिनभर में किए गए कार्यों को देखने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए रोजाना आनंदम कोर्स की 30 मिनट की क्लास लगाई जाएगी। जिसमें पढ़ाई नहीं होगी बल्कि मेंटर केवल उन्हें गाइड करेगा।

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