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नामांकन:भाजपा-कांग्रेस में टिकटों पर टकराव जिला प. से 35 व पं.स. के 415 नामांकन

बाड़मेर2 घंटे पहले
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बाड़मेर. जिला परिषद‌‌ सदस्य का वार्ड 18 से नामांकन पेश करते हुए।
  • समर्थकों के साथ पहुंचे प्रत्याशी, पर्चे भरे, कलेक्ट्रेट में दिनभर रही भीड़

पंचायतीराज चुनाव में टिकटों के बंटवारे को लेकर भाजपा व कांग्रेस में अंदरुनी घमासान चल रहा है। सोमवार को नामांकन का अंतिम दिन है, लेकिन अभी तक दोनों दलों ने जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। हालांकि पैनल तैयार कर भेजा जा चुका है। रविवार को भाजपा व कांग्रेस ने प्रत्याशियों की सूचियां जारी करेगी।

शनिवार को जिला परिषद सदस्यों के लिए 37 वार्डों से 35 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए। वहीं पंचायत समिति सदस्यों के लिए 21 पंचायत समितियों से 415 प्रत्याशियों के आवेदन जमा हुए। कलेक्ट्रेट परिसर में भाजपा व कांग्रेस प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ नामांकन के लिए पहुंचे। दिनभर लोगों की भीड़ जमा रही। रविवार को अवकाश रहेगा और सोमवार को नामांकन का अंतिम दिन है।

जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने बताया कि चौथे दिन शुक्रवार को 35 आवेदकों ने निर्देशन प्रस्तुत किए हैं। जिला परिषद सदस्य पद के लिए शनिवार को वार्ड 1 से चुतरसिंह, विक्रमसिंह, पूराराम, शंकरसिंह सोढ़ा, वार्ड 2 से खतीय, हऊआ, वार्ड 3 से अमनी, वार्ड संख्या 4 से गफूर अहमद, वार्ड 5 से गुलाम शाह, बरकत खान, राजाराम, सचू, वार्ड संख्या 6 से शंकराराम, वार्ड 8 से मंगलाराम, वार्ड 9 से रमेश कुमार, वार्ड 11 से ईसाक खान, वार्ड 12 से कमला कंवर, वार्ड 14 से हीरा देवी, वार्ड 15 से बाबू, वार्ड 16 से देवाराम, प्रभूराम, नगेन्द्र सिंह, वार्ड 17 से हंसा राम, वार्ड 18 से नरपतराज मूढ़, मांगीलाल, वार्ड 21 से चम्पा, विनिता, वार्ड 22 से भीखी, वार्ड 23 से भाग कंवर, वार्ड 24 से सिणगारी, वार्ड 25 से उमाराम, वार्ड 26 से कविता कुमारी

पवनी देवी, वार्ड 27 से खीमाराम, वार्ड 29 से श्रवण, रुकमा देवी, सन्तोषी, मिश्रा, वार्ड 30 से गीता चौधरी, जमना देवी, वार्ड 32 से जमना देवी, वार्ड 34 से तेजाराम, वार्ड 35 से मुकनाराम, मनोहरसिंह, वार्ड 36 से ज्योति तथा वार्ड 37 से किरण कंवर द्वारा नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए है।

भाजपा के 30 व कांग्रेस के 20 फीसदी टिकटों पर सहमति नहीं

भाजपा व कांग्रेस ने जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के संभावित दावेदारों का पैनल तैयार कर भेज दिया था। स्थानीय विधायक, जिलाध्यक्ष व प्रभारी समेत अन्य पदाधिकारियों से विचार-विमर्श के बाद ही पैनल भेजा गया, लेकिन कुछ नामों पर सहमति नहीं बनी है। भाजपा के 30 फीसदी टिकटों पर खींचतान चल रही है। वहीं कांग्रेस की 20 फीसदी सीटों पर सहमति नहीं बनी है। हालांकि शनिवार देर रात सूचियां को अंतिम रूप देने की संभावना है। रविवार को पहले कांग्रेस और फिर भाजपा अपने प्रत्याशियों की सूचियां जारी करेगी।

रालोपा के कारण त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना,भाजपा-कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ी

भाजपा-कांग्रेस को रालोपा सीधी टक्कर दे रही है। रालोपा ने जिलेभर में जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य के प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है। पार्टी के पदाधिकारी प्रत्याशियों के चयन में जुटे हैं। ऐसे में भाजपा व कांग्रेस को डर है कि उनके असंतुष्ट नेता रालोपा के साथ नहीं चले जाए।

टिकटों की घोषणा होने के बाद असंतुष्ट लोग खिलाफत कर सकते हैं। इस स्थिति में दोनों पार्टियां प्रत्याशी घोषित करने में देर कर रही है। वहीं रालोपा को भाजपा व कांग्रेस से बागी प्रत्याशी अपने पक्ष में आने का इंतजार है। हालांकि रविवार को प्रत्याशी घोषित होंगे और सोमवार को नामांकन ही प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके साथ ही चुनावी तस्वीर साफ हो जाएगी।

जिला परिषद के 51 व प.स. के 378 प्रत्याशी मैदान में

नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद प्रत्याशियों ने पर्चे भरने शुरू कर दिए। भाजपा व कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल कर दिए हैं। जिले की 21 पंचायत समितियों की 389 सीटों के मुकाबले में 378 प्रत्याशियों ने 415 नामांकन प्रस्तुत किए हैं। वहीं जिला परिषद की 37 सीटों के लिए51 प्रत्याशियों ने 55 नामांकन किए हैं। 10 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच के बाद अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी।

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