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पंचायतीराज चुनाव:देश में रोजगार की गारंटी योजना कांग्रेस की देन: जैन

बाड़मेर15 मिनट पहले
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बाड़मेर. चुनावी सभा को संबोधित करते विधायक मेवाराम जैन।
  • रालोपा, भाजपा व कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने अपने प्रत्याशियों के प्रचार में झौंकी ताकत, सभाएं जारी

देश में प्रत्येक नागरिक को रोजगार की गारंटी नरेगा, खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से देश के प्रत्येक व्यक्ति को भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार जैसे अधिकारों का कानून कांग्रेस ने बनाकर आम आदमी को सीधे अधिकार दिए है। कांग्रेस पार्टी हमेशा विकास की राजनीति करती है।

इस देश में पंचायतीराज की स्थापना पंडित नेहरू ने ही की थी उस समय से लेकर आज तक कांग्रेस ग्रामीण विकास को मजबूती दे रही है। इसी का परिणाम है कि आज गांवों में राजीव गांधी सेवा केंद्रों के माध्यम से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम ग्रामीण को मिल रहा है।

यह विचार बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने जिला परिषद सदस्य 13 से कांग्रेस के उम्मीदवार उगमसिंह राणीगांव, पंचायत समिति बाड़मेर के वार्ड 5,6,10,13 से कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में ग्राम मुरटाला गाला, उंडखा, आदर्श उंडखा, राणीगांव, बलाऊ एवं रामदेरिया में आयोजित चुनावी सभाओं में व्यक्त किए।

विधायक जैन ने कहा कि पूरे क्षेत्र में कांग्रेस का माहौल है। जनता कांग्रेस के पक्ष में है। इसलिए कांग्रेस प्रत्याशियों को जीताकर कांग्रेस को विजयी बनाएं। कार्यक्रम में उगमसिंह राणीगांव, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बाड़मेर ग्रामीण के अध्यक्ष मूलाराम मेगवाल, शहर अध्यक्ष तनसिंह, मुरटाला गाला सरपंच बगताराम मूढ़, निम्बसिंह, डालूराम गोरा, शंकरलाल, हयात खान, चिने खान, किस्तूराराम डूगेर, योगेश बेनीवाल, आजाद सिंह सहित कई लोग उपस्थित रहे।

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