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अच्छी खबर:10 माह में कोरोना रिकवरी सबसे अच्छी जनवरी में सिर्फ 85 संक्रमित, 3 मौतें

बाड़मेर7 घंटे पहले
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  • जिले में अब 18 एक्टिव रोगी ही बचे, दस माह में सबसे कम

कोरोनाकाल की शुरूआत से लेकर अब तक के दस माह में रिकवरी को लेकर अब सबसे अच्छी स्थिति है। बाड़मेर में सिर्फ 18 कोरोना रोगी ही एक्टिव बचे है। जनवरी में 7149 सैंपल लेने के बावजूद भी सिर्फ 85 संक्रमित रोगी मिले और 3 मौतें हुई। 31 दिसंबर तक बाड़मेर में 115 रोगी एक्टिव थे, जबकि जनवरी के 31 दिनों में यह आंकड़ा घटकर सिर्फ 18 तक पहुंच गया है।

रविवार को जिले में सिर्फ दो काेरोना रोगी मिल है। ऐसे में कोरोना को लेकर रिकवरी रेट अच्छी होने के साथ संक्रमितों का आंकड़ा भी घटा है। 9 माह में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक माह में 100 से कम मरीज आए है। जबकि अब तक यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा था। इसी वजह से अब तक 5479 संक्रमित हो चुके है। नए साल की शुरूआत के साथ ही मानो कोरोना की विदाई का दौर शुरू हो गया। बाड़मेर जिलेवासियों के लिए नया साल सुकून और राहत भरा रहा है। पहले माह में सिर्फ 85 रोगी संक्रमित आए, जबकि इस 182 संक्रमित ठीक हो गए। ऐसे में अब सिर्फ 18 संक्रमित ही बचे है। मृत्युदर में भी कमी आई है। जनवरी में सिर्फ 3 मौतें हुई है। बाड़मेर जिले में अब तक 105442 सैंपल लिए गए है। अब तक दस माह में 85 रोगियों ने कोरोना से दम तोड़ दिया है।

जिले में आठ माह बाद सबसे कम सैंपल लिए
अप्रैल के अलावा पिछले दस माह में जनवरी ही ऐसा महीना है, जिसमें सिर्फ 85 संक्रमित आए है। जबकि अप्रैल में 2 और मई में 96 रोगी आए थे। इसके बाद ये ऐसा पहली बार हुआ है कि जनवरी में सबसे कम रोगी आए है। मार्च में 52 जांचें हुई, संक्रमित कोई नहीं था। अप्रैल में 300 जांचें और 2 संक्रमित, मई में 5387 जांचें और 96, जून में 9232 जांचें और 248 संक्रमित, जुलाई में 16938 जांचें और 1038, अगस्त में 17223 जांचें और 1104, सितंबर में 12049 जांचें और 803, अक्टूबर में 9155 और 593, नवंबर में 12480 और 593, दिसंबर में 15477 और 586, जनवरी में 7149 जांचें और 85 संक्रमित मिले है।

कोरोनाकाल में दिसंबर में सबसे ज्यादा 19 मौतें हुई
अब तक के दस माह में सबसे ज्यादा दिसंबर 2020 में 19 लोगों ने कोरोना से दम ताेड़ा था। 8 अप्रैल को कोरोना का पहला मरीज मिला था, जबकि मई में कोरोना से पहले मरीज ने दम तोड़ा था। इसके बाद लगातार कोरोना रोगी बढ़े और मौत का आंकड़ा बढ़ता गया। अब जनवरी में 7149 जांचों के बावजूद सिर्फ 3 रोगियों ने दम तोड़ा है। नए साल की शुरुआत के बाद कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा घटने के साथ मौतें भी कम हो गई।

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