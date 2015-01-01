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एजुकेशन:हाईकोर्ट के आदेश पर प्री-डीएलएड की काउंसलिंग स्थगित

बाड़मेर4 घंटे पहले
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दो वर्षीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम (डीएलएड) प्रवेश के लिए पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों की काउंसलिंग और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर स्थगित कर दिया है। अब आगामी अधिसूचना जारी होने तक काउंसलिंग और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को स्थगित किया गया है।

जानकारी के अनुसार पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर की ओर से 7 अक्टूबर को प्री- डीएलएड का परीक्षा परिणाम घोषित करने के बाद 26 अक्टूबर से काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी।

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