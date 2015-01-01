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समस्या:181 श्रमिकों के सामने रोजी-रोटी का संकट, 122 दिन से धरना जारी

बाड़मेर15 मिनट पहले
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  • थुंबली में आरएसएमएमएल ऑफिस के सामने गिरल लिग्नाइट माइंस ड्राइवर यूनियन का धरना जारी

लिग्नाइट खनन का काम संभाल रही फर्म के संचालकों की हठधर्मिता के कारण 181 श्रमिक बेरोजगार हो गए। रोजगार की मांग को लेकर आरएसएमएमएल कार्यालय थुंबली के बाहर बीते 122 दिनों से धरना दे रहे हैं।

आरएसएमएमएल के अधिकारियों की अनदेखी के कारण श्रमिकों की सुनवाई नहीं हो रही है। स्थानीय लोगों को रोजगार देने, आठ घंटे ड्यूटी समेत विभिन्न मांगों को लेकर श्रमिक धरने पर डटे हैं। गिरल लिग्नाइट माइंस ड्राइवर यूनियन के अध्यक्ष विक्रमसिंह ने बताया कि ठेकेदार की लापरवाही से स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया नहीं करवाया जा रहा है। थुंबली, गिरल की माइंसों से बीते 25 सालों से लिग्नाइट खनन का काम चल रहा है।

आरएसएमएमएल ने नागौर की फर्म को टेंडर दे रखा है। फर्म संचालक की लापरवाही के कारण स्थानीय श्रमिकों को रोजगार पर नहीं लगाया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर कई बार अधिकारियों से वार्ता हो चुकी है। बावजूद इसके समाधान नहीं किया जा रहा है। 25 फरवरी 2020 से ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। बावजूद इसके सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में 181 श्रमिकों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। ठोस आश्वासन नहीं मिलने तक धरना-प्रदर्शन जारी रहेगा।

^लिग्नाइट माइंसों में स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में आरएसएमएमएल के अधिकारियों को भी बता चुके हैं। बावजूद इसके ठेकेदार को पाबंद नहीं किया जा रहा है। इस वजह से श्रमिक बीते 122 दिनों से धरने पर बैठे हैं।
-भूरसिंह, सरपंच आकली।

स्थानीय श्रमिक धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। ठेकेदार से बात की है और जल्दी ही समझौता वार्ता कर समाधान निकाला जाएगा।
-गोविंदनाथ आर्य, महाप्रबंधक आरएसएमएमएल।

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