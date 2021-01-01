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बैंक में भी गैंग की घुसपैठ:एसबीआई के 18 एटीएम का पावर फेल कर 45 दिन में साइबर गिरोह ने ठगे 74.95 लाख रुपए

बाड़मेर2 घंटे पहले
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बैंक की ओर से पुलिस को सौंपे गए सीसीटीवी फुटेज, जांच के बाद ही पता चलेगा कि आरोपी कौन - Dainik Bhaskar
बैंक की ओर से पुलिस को सौंपे गए सीसीटीवी फुटेज, जांच के बाद ही पता चलेगा कि आरोपी कौन
  • राजस्थान में ठगी का ऐसा पहला मामला 45 दिन में 677 बार ट्रांजेक्शन
  • बैंक में भी कंप्यूटर सिस्टम का पावर फेल, पता ही नहीं चला
  • बैंक की ओर से पुलिस को सौंपे गए सीसीटीवी फुटेज, जांच के बाद ही पता चलेगा कि आरोपी कौन

बाड़मेर शहर में एसबीआई बैंक के 18 एटीएम में गड़बड़ी का राजस्थान में पहला ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक ही बैंक शाखा के अधीन ऐसे 18 एटीएम की लिस्ट पुलिस को दी गई है जिसमें से खाता धारकों ने रुपए निकालने का प्रयास किया, उनके खाते से रुपए डेबिट हो गए,लेकिन एटीएम से निकले नहीं।

इसके बाद शिकायत दर्ज करवाने पर संबंधित बैंक ने खाताधारक को ट्रांजेक्शन फेलियर दिखाने पर रुपए खाते में वापस कर दिए, लेकिन जिस एटीएम से रुपए निकाले गए उस एटीएम के स्टॉक में रुपए भी नहीं मिले। 45 दिन में बाड़मेर शहर व उसके आसपास के 18 एटीएम मशीनों से इस तरह के 74.95 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया है।

आरोप ये है कि किसी गैंग ने एटीएम को हैंग करके इस तरह की धोखाधड़ी की है। शहर के प्रतापजी की प्रोल एसबीआई बैंक मैनेजर सुजीत कुमार झा ने कोतवाली थाने में 74.95 लाख रुपए के गबन और धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। प्रदेश में इस तरह की ठगी का ये पहला मामला है।

कोतवाल प्रेम प्रकाश ने बताया कि एसबीआई शाखा प्रबंधक सुजीत कुमार झा ने मामला दर्ज करवाया कि बाड़मेर शहर में कई एटीएम बैंक के द्वारा लगाए हुए है। एसबीआई के एटीएम से बाड़मेर शहर में एक अज्ञात सक्रिय गिरोह ने षड़यंत्र पूर्वक बैंक से लाखों रुपए आहरण कर दिए। 22 नवंबर 2020 से 5 जनवरी तक एसबीआई के अलग-अलग एटीएम से फर्जी तरीके से ठगी की गई है। अलग-अलग समय में 74.95 लाख रुपए निकाल लिए गए। एटीएम के साथ छेड़छाड़ की गई, पॉवर फेल करके फिर मशीन से रुपए ले लिए गए।

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षड़यंत्र; एटीएम से निकले, खाते में जमा हुए, बैंक को मिले नहीं

एसबीआई एटीएम से रुपए निकालने गए दूसरी बैंक के ग्राहक का पेमेंट पॉवर फैलियर की एरर से अटक गया। उसके खाते से रुपए कट गए। इसके बाद उसने बैंक को शिकायत की तो रुपए खाते में वापस आ गए। लेकिन वो कटे हुए रुपए का स्टॉक एटीएम में नहीं मिला। ऐसे में अब दूसरी बैंकों की ओर से एसबीआई से रुपए मांगे जा रहे कि आपके एटीएम से जिन ग्राहकों के ट्रांजेक्शन हुए उनके रुपए आपकी बैंक ने उन्हें वापस नहीं लौटाए है।

अनदेखी; 45 दिन में 677 ट्रांजेक्शन कर 74.95 लाख निकाले

एसबीआई बैंक प्रतापजी की प्रोल के अधीन 18 एटीएम में ये ठगी हुई है। 22 नवंबर 2020 से 5 जनवरी तक 45 दिन में अलग-अलग 18 एटीएम से 677 ट्रांजेक्शन कर 74.95 लाख रुपए निकाल लिए गए। खाते से पैसे निकलने के दौरान रुपए काउंटिंग की आवाज आती है, इसके बाद बीप के ट्रांजेक्शन रिजेक्ट हो जाता है। खाते से रुपए भी कट जाते है, लेकिन ग्राहक को नहीं मिलते हैं। ग्राहक के बाहर निकलने पर ठग उस रुपए को एटीएम से निकाल देता है।

लापरवाही; लंबे समय से ठगी, तत्काल एफआईआर क्यों नहीं दी?

एसबीआई के एटीएम में रुपए निकालने आए अलग-अलग बैंकों के खाता धारकों के पॉवर फैलियर एरर से रुपए अटक गए और शिकायत के बाद उनके खातों में वापस मिल गए। बड़ा सवाल ये है कि इतनी बड़ी एटीएम सिस्टम में गड़बड़ी चल रही थी तो बैंक को अब भनक क्यों लग रही है। इतनी बड़ी लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या बैंक ने एटीएम की सिक्यूरिटी को हल्के में लिया है। इस बीच कितने खातेदारों के साथ ये ठगी हो सकती थी।

गड़बड़ी; बैंकों के डाटा मिलान से पकड़ में आई एटीएम ठगी

जिन खातेदारों के खाते से रुपए निकले थे वो सभी अलग-अलग बैंकों के है। उससे संबंधित बैंक को लिस्ट देकर बताया कि आपके एटीएम से इन खातेदारों ने रुपए निकाले थे, निकले नहीं। ट्रांजेक्शन फैलियर के कारण इन्हें रुपए वापस लौटा दिए है, ये राशि अब वापस बैंक को दी जानी है। जबकि ऐसी स्थिति में एटीएम में नकद रुपए का स्टॉक ज्यादा मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद अब बैंक हरकत में आई और ठगी का मामला दर्ज करवाया।

बैंक पर उठ रहे सवाल, जिनके जवाब नहीं
मान लीजिए एसबीआई एटीएम से किसी अन्य बैंक का ग्राहक रुपए निकालने आया। एरर से रुपए निकला नहीं तो अन्य बैंक ने खाताधारक को रुपए वापस लौटा दिए। बैंक को ये जल्दी ही पकड़ में आ जाना चाहिए।

  • एटीएम से गड़बड़ी हुए ढाई माह बीते, समय पर इस ठगी को रोका क्यों नहीं गया?
  • एटीएम एरर से रुपए निकले, वापस जमा भी हुए तो एटीएम में स्टॉक क्यों नहीं मिला?
  • एटीएम में छेड़छाड़ हुई तो अब तक सीसीटीवी में ठगों का फुटेज क्यों नहीं मिला?

अब पुलिस की परीक्षा, कब करेगी खुलासा
जिन एटीएम से इस तरह की ठगी हुई है ये मशीनें कितनी पुरानी है। एटीएम के 3 महीने तक सीसीटीवी फुटेज रहते है, फुटेज देखे जाए कि ट्रांजेक्शन के समय एटीएम में और कोई था या उसके जाने के बाद किसी ने पैसे निकाले है।

साइबर एक्सपर्ट व्यू( मुकेश चौधरी, साइबर एक्सपर्ट,जयपुर पुलिस)

एटीएम में छेड़छाड़ से ही ऐसी ठगी करना संभव
एटीएम एरर से खाते से पैसे डेबिट होना कोई नया मामला नहीं है, लेकिन जब ये रुपए ग्राहक के खाते में वापस जमा होते हैं तो उस एटीएम के स्टॉक में वो राशि जमा रहती है। इस केस में स्टॉक भी नहीं मिला है। ऐसे में ये संभव है कि वहां कोई गिरोह है, जिसने ग्राहक के जाने के बाद एटीएम से रुपए निकाल लिए।

एटीएम एक्सपर्ट व्यू( डालूराम, टैक्नीशियन,एटीएम में रुपए डालने वाली एजेंसी)

खाते से पैसे कटने पर एटीएम में स्टॉक मिलता है
एटीएम मशीन में कोई तकनीकी एरर आता है और खाते से रुपए कट जाते है तो वो पैसे एटीएम के स्टॉक में मिलते है। किसी एक पिन या वायर निकालने से ऐसा एरर आना संभव नहीं है। हम एटीएम में पैसे डालते है कई बार स्टॉक में ज्यादा रकम मिलती है एटीएम की संबंधित बैंक को जमा करवाते है।

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