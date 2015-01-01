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मौसम:दिन का पारा 290 पहुंचा, सर्द हवाओं से बढ़ी ठिठुरन

बाड़मेर15 मिनट पहले
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जिलेभर में उत्तरी हवाएं चलने से तापमान गिरने के साथ ठंड बढ़ रही है। दिनाेंदिन पारा गिरने के चलते लाेगाें की दिनचर्या में भी बदलाव अा गया है। दिनभर तेज धूप के साथ ठंडी हवा का दाैर जारी है। सुबह हल्की धुंध के साथ ठंडी हवा चलने से जिलेवासियाें काे सर्दी का अहसास ज्यादा रहा।

लाेगाें काे ठंड से बचने के लिए जतन भी करने पड़े। सूर्य की किरणें निकलने के साथ ही सर्दी का असर भी थाेड़ा कम रहा। माैसम में विभाग के अनुसार शुष्क माैसम में उत्तरी हवाओं का दाैर अभी जारी रहेगा। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 29.2 और न्यूनतम 13.2 डिग्री दर्ज किया गया।

आगे क्या : अभी और बढ़ेगी सर्दी
मौसम विभाग का कहना है कि उत्तरी भारत में हो रही बर्फबारी के कारण प्रदेश में और सर्दी बढ़ेगी। शुक्रवार को भी देर सुबह तक कोहरे का असर रहा। जिले में भी दिन और रात के पारे में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। आगामी दिनों में अभी सर्दी बढ़ेगी। मौसम विभाग की माने तो आगामी 22 नवंबर तक प्रदेश में मौसम साफ रहेगा और तापमान में गिरावट होगी जिससे सर्दी बढ़ेगी।

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