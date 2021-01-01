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मौसम:दिन का पारा 2 डिग्री गिरा,रात में सर्दी का असर

बाड़मेर2 घंटे पहले
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  • सर्द हवाएं रुकने से दिन का पारा 30 डिग्री पहुंचा

जिले में सर्द हवाएं थमने के बाद दिन में सर्दी का असर कम हो गया। वहीं रात का पारा गिरने से ठंड बढ़ी है। बीते कुछ दिनों से मौसम में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। रविवार को अधिकतम तापमान 30.7 डिग्री पहुंच गया। वहीं न्यूनतम पारा 8.5 डिग्री दर्ज किया गया। दो दिन पहले अधिकतम पारा 28 व न्यूनतम 9 डिग्री था।

यानी दो दिनों में दिन का पारा 2 डिग्री बढ़ा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम ऐसा ही बना रहेगा। जहां दिन में धूप तेज रहने से कुछ घंटे हल्की गर्मी का असर रह सकता है, लेकिन उसके अलावा ठंड का व्यापक असर बना रहेगा। न्यूनतम तापमान कम होने से अलसुबह ठिठुरन का अहसास हो रहा है। वहीं दिन में खुली धूप निकलने व बादलों की आवाजाही नहीं होने से शहर का अधिकतम तापमान बढ़ रहा है।

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