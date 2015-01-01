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मांग:खातेदारी भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही की मांग

बाड़मेर4 घंटे पहले
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सदर थानांतर्गत बाड़मेर आगोर क्षेत्र में खातेदारी खेत पर कब्जे की नीयत से अतिक्रमण करने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर एक पीड़ित परिवार ने गुरुवार को जिला अति. पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में नानगाराम पुत्र धन्नाराम निवासी बाड़मेर आगोर ने बताया कि बाड़मेर आगोर के खसरा संख्या 2073 में उसकी खातेदारी भूमि है। जहां उनकी रहवासी ढाणियां बनी हुई है। इस भूमि पर कब्जा करने की नीयत से कुछ लोग उन्हें प्रताड़ित कर रहे है। परिवादी के अनुसार गुरुवार सुबह 9 बजे गणेश पुत्र धन्नाराम चौधरी निवासी खडीन, नरेंद्र जाट एवं 7-8 लोग एकराय होकर आए और गाली-गलौच करते हुए खेत में अतिक्रमण करने का प्रयास करने लगे। परिवार के लोगों द्वारा विरोध करने पर आरोपियों ने उनके साथ धक्का-मुक्की की।

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