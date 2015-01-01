पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

मांग:महात्मा गांधी विद्यालय में हिंदी माध्यम यथावत रखने की मांग

सेड़वा4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम में क्रमोन्नत करने तथा हिंदी माध्यम को समाप्त करने पर हिंदी माध्यम यथावत रखने की मांग को लेकर बुधवार को अभिभावकों का प्रतिनिधिमंडल स्थानीय विधायक से मिली और अपनी मांग रखी।

सेड़वा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के सत्र 2020-21 में महात्मा गांधी इंग्लिश माध्यम में क्रमोन्नत करने तथा कक्षा 1 से 8 तक हिंदी माध्यम को समाप्त करने से सेड़वा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र होने से अधिकांश छात्र गरीब एवं पिछड़े वर्ग के है जो हिंदी माध्यम में पढ़ने वाले हैं। हिंदी माध्यम समाप्त करने पर अधिकांश विद्यार्थी शिक्षा से वंचित हो जाएंगे।

जहां एक तरफ सरकार अनिवार्य शिक्षा का दावा कर रही है तथा दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्र में हिंदी माध्यम समाप्त कर पिछड़े वर्गों को शिक्षा से वंचित कर रही है। इस मांग को लेकर अभिभावक बुधवार को स्थानीय विधायक पदमाराम मेघवाल से मिलकर हिंदी माध्यम यथावत रखने की मांग की।

विधायक मेघवाल ने उपखंड मुख्यालय पर हिंदी माध्यम विद्यालय यथावत रखने का आश्वासन दिया। विधायक से कायम खान दर्श, हयातखान, शरीफ खान आलीसर, मजीद खान, कुर्बान खान सम्मा, कचरा राम मेघवाल, मगाराम मेघवाल, रामप्रताप विश्नोई, जलाल खान समेजा, सुफनखान दर्श, हमलूराम भील, गणेशाराम भील सहित कई अभिभावक मिले।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें