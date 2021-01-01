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मुआयना:डिप्टी सीएमएचओ ने किया निरीक्षण, सीएचसी विशाला में डॉक्टर और भाडखा में मेल नर्स अनुपस्थित मिले

बाड़मेर3 घंटे पहले
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डिप्टी सीएमएचओ डाॅ. पीसी दीपन ने बुधवार काे विशाला व भाडखा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दाैरान विशाला स्वास्थ्य केंद्र से डाॅ. माेहन लाल अनुपस्थित पाए गए। डिप्टी सीएमएचओ केंद्र में नसबंदी शिविर का जायजा लेने पहुंचे। इस दाैरान स्वास्थ्य केंद्र इंचार्ज डाॅ. महिपालसिंह साेढ़ा ने डिप्टी सीएमएचओ काे बताया कि डाॅ. माेहनलाल बिना सूचना के ही अनुपस्थित चल रहे है, उन्होंने इस बारे में किसी प्रकार की सूचना नहीं दी है।

डिप्टी सीएमएचओ ने नसबंदी शिविर का विशाला में निरीक्षण किया। शिविर में 44 महिलाओं की नसबंदी की गई। निरीक्षण के दाैरान सभी कर्मचारी बिना यूनिफार्म पाए गए, उन्हें यूनिफार्म में आने की हिदायत दी गई। वहीं स्टाफ की लापरवाही के दाैरान राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ साेसायटी आरएमआरएस का ओपीडी रजिस्टर का संधारण भी ठीक रूप नहीं किया गया था।

8 दिसंबर से ओपीडी पर्चियाें के रुपए बैंक में जमा नहीं करवाए गए। सफाई व्यवस्था के संताेषजनक नहीं पाए जाने पर डाॅक्टर व कर्मचारियाें काे हिदायत दी। बॉयोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। भाडखा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मेल नर्स प्रथम नरेंद्रसिंह बेनीवाल अनुपस्थित पाए गए।

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