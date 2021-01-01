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बैठक:आदि गौड़ सामाजिक संस्थान की बैठक में ई लर्निंग एप लॉन्च, प्रतिभा सम्मान समारोह 28 को

बाड़मेर2 घंटे पहले
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श्री आदि गाैड़ सामाजिक संस्थान बाड़मेर की छात्रावास में रविवार को कार्यकारिणी सदस्यों व समाज बंधुओं की उपस्थिति में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में चर्चा के बाद प्रतिभा सम्मान व पारितोषिक वितरण समारोह 28 फरवरी को रखने का निर्णय लिया गया। बैठक के बाद किरण शर्मा की और से बनाए ई लर्निंग एप को लॉन्च किया गया।

इस एप से समाज के विद्यार्थी एक रुपए के शुल्क में रीट, बोर्ड परीक्षा, पटवारी परीक्षा, ग्रामसेवक परीक्षा, प्रथम श्रेणी शिक्षक भर्ती सहित अन्य विषयों की जानकारी का अपडेट प्राप्त कर सकेंगे। इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए सोहनलाल महर्षि से संपर्क कर सकते है। प्रतिभा सम्मान के लिए योग्य प्रतिभाओं की अंकतालिकाएं भी सोहन लाला महर्षि के पास जमा करवा सकते है।

इस दौरान छात्रों के लिए उच्च शिक्षा एवं समाज के लिए जोधपुर में भूखंड क्रय करने का निर्णय लिया गया। जिसमें बाड़मेर जिले के समस्त समाज बंधुओं से जो कि जिले के अलावा कही भी निवासरत है उनसे राशि एकत्रित कर उक्त कार्य करने का निर्णय लिया गया। इसमें दो सौ, पांच सौ और हजार रुपए के कूपन छपवाए जाने का का निर्णय लिया गया।

इस दौरान विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के लिए संतोष भरींडवाल, श्यामलाल भरींडवाल, बाबूलाल भरींडवाल, जिला प्रमुख शिक्षा प्रकोष्ठ बाबूलाल भरींडवाल उड़ासर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुखराज महर्षि, कोषाध्यक्ष भागीरथ बबेरवाल, सोनाराम गील, सचिव श्रीराम रामपुरिया, घेवरचंद नारुंडा, नाथूराम हरीतवाल, ओम प्रकाश मामडोलिया, धनराज सिंडोलिया, सोहनलाल महर्षि, रतनलाल नारुंडा, सुरेश हरितवाल, बांकाराम बबेरवाल ने भी विचार व्यक्त किए।

छात्रावास में अध्ययनरत एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी समय-समय पर आवश्यकता अनुसार कोचिंग की व्यवस्था और उचित मार्ग दर्शन दिया जाएगा। संस्थान संरक्षक मांगीलाल महर्षि ने छात्रों को नियमित अध्ययन एवं कड़ी मेहनत के लिए मार्गदर्शन किया।

छात्रावास व्यवस्थापक भगवान सहाय बबेरवाल ने भी विचार व्यक्त किए। संस्थान अध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि छात्रों को शिक्षा से संबंधित सभी तरह की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी ताकि शिक्षा के स्तर को ओर बेहतर बनाया जा सके।

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