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पुरुष नसबंदी पखवाड़ा:परिवार नियोजन; समझदारी लाएगी जीवन में खुशहाली: भाखर

बाड़मेर3 घंटे पहले
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जिले में पुरुष नसबंदी पखवाड़ा 21 नवंबर से प्रारम्भ किया जाएगा। अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सताराम भाखर ने बताया कि परिवार नियोजन में पुरुषों की भागीदारी बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। वर्तमान में कोविड-19 महामारी स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण में अभी भी चुनौती बनी हुई है।

इसलिए यह लाभार्थियों की प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए पहले से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि गर्भ निरोधकों के उपयोग में गिरावट से अनचाहे गर्भधारण की बढ़ोतरी होने की संभावना है। यह भी महत्वपूर्ण है कि हम परिवार नियोजन में पुरुष भागीदारी में अर्जित गति बनाए रखें तथा आगे भी हमारे द्वारा किए गए प्रयासों को और मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। इसी संदर्भ में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार वृहद प्रचार प्रसार के साथ चिकित्सा संस्थानों पर पुरुष लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण नसबंदी सेवाओं की सुविधा प्रदान की जानी है।

पुरुष नसबंदी पखवाड़े का उद्देश्य पुरुष नसबंदी के बारे में समाज में जागरूकता लाना तथा पुरुषों द्वारा पुरूष नसबंदी को स्वीकार करने को प्रेरित करना है। इस अवधि में जनसंख्या स्थिरीकरण में पुरुषों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए अभियान के रूप में पुरुष नसबंदी पखवाड़ा-2020 दो चरणों में संचालित किया जाएगा।

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