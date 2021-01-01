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मांग:कृषि कनेक्शन को दिन में हो बिजली सप्लाई, बिजली संबंधी समस्याओं को लेकर एसई को किसानों ने ज्ञापन देकर बताई समस्याएं

सेड़वा3 घंटे पहले
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उपखंड मुख्यालय सेड़वा में कृषि, घरेलू एवं व्यवसायिक विद्युत कनेक्शनों तथा कस्बे की विद्युत व्यवस्था में सुधार करवाने को लेकर बुधवार को सेड़वा प्रधान रमेश कुमार भील, भारतीय किसान संघ के सेड़वा तहसील अध्यक्ष लाधुराम खिलेरी, सेड़वा के सरपंच प्रतिनिधि हैदरअली के नेतृत्व में अधीक्षण अभियंता अजय माथुर को ज्ञापन सौंपकर समस्या समाधान की मांग की।

उन्होंने ज्ञापन में बताया कि कृषि, घरेलू तथा व्यवसायिक विद्युत बिलों में हर माह त्रुटि आ रही है, जिसका सुधार करवाने, सेड़वा कस्बे की विद्युत आपूर्ति के लिए अलग से ट्रांसफार्मर की व्यवस्था करने, कृषि कनेक्शनों के लिए दिन में विद्युत सप्लाई करने, पुरानी विद्युत लाइनों एवं जर्जर पोल बदलने, नई फाइलें जमा करने, समय पर विद्युत बिल उपभोक्ताओं को पहुंचाने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत विद्युत कनेक्शन से वंचित लोगों के घरेलू कनेक्शन देने सहित विभिन्न समस्याओं के समाधान करने को लेकर बुधवार को सेड़वा दौरे पर आए विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता अजय माथुर को ज्ञापन सौंपकर समस्या का समाधान करवाने की मांग की। इस दौरान गुल मोहम्मद दर्श, हैदरअली चौपाण, रामप्रताप विश्नोई, खेताराम भील, छगनाराम, ताजमोहम्मद, भागीरथराम विश्नोई, शेराराम भील, मोहम्मद इकबाल दर्श सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहे।

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