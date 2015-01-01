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प्रशिक्षण कार्यक्रम:पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान 23 को,अधिकारियों को दिया प्रशिक्षण

बाड़मेर2 घंटे पहले
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जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने शनिवार को जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के चुनाव सम्पन्न कराने के लिए नियुक्त पीठासीन एवं प्रथम मतदान अधिकारियों के प्रथम प्रशिक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय बाड़मेर में आयोजित उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी मीणा ने स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाने के लिए मतदान दलों में नियुक्त पीठासीन एवं मतदान अधिकारियों को सतर्कता एवं सावधानी के साथ चुनाव की विभिन्न बारीकियों को समझते हुए चुनाव प्रशिक्षण प्राप्त करने काे कहा।

उन्होंने कहा कि वे प्रशिक्षण के दौरान चुनाव कार्य से संबंधित अपनी शंकाओं का समाधान सुनिश्चित करने के साथ ही ईवीएम संचालन के बारे में प्रायोगिक रूप से प्रशिक्षण हासिल कर लें ताकि उनको चुनाव संबंधित कार्य संपादित करते समय किसी तरह की दिक्कत नहीं हो।

प्रशिक्षण के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रशिक्षण प्रभारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने चुनाव प्रक्रिया संपादित करवाने के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशों का भली भांति अध्ययन करने के साथ उसकी पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मतदान प्रक्रिया के दौरान कोरोना के संक्रमण एवं रोकथाम के लिए विशेष सावधानियां बरती जाए।

उन्होंने संक्रमण की रोकथाम के लिए मास्क, सैनेटाइजर की व्यवस्था के साथ सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। एमबीआर महाविद्यालय बालोतरा में भी पीठासीन एवं प्रथम मतदान अधिकारियों का प्रथम प्रशिक्षण कार्यक्रम शनिवार को प्रारम्भ हुआ। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उक्त प्रशिक्षण जिला मुख्यालय बाड़मेर पर इंजीनियरिंग महाविद्यालय तथा बालोतरा में एमबीआर महाविद्यालय में 11 नवम्बर तक जारी रहेगा।

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